行政院發言人羅秉成今日晚間表示，經濟部長王美花3日雖曾出席行政院會及院會後記者會，但開會場所及院會後記者會現場皆採隔板或保持座位間隔社交距離，所有與會人員均全程佩戴口罩。目前行政院長蘇貞昌身體健康良好，請國人同胞放心。

王美花因同仁確診今晚傳出須居家隔離14天，且自2日起就應居家隔離，但王美花卻在3日仍出席行政院會，及院會後紓困4.0記者會，羅秉成今晚特別發布新聞稿強調，蘇揆身體健康。

王美花幕僚表示，王美花是在今日接受快篩與PCR檢測結果皆為陰性，並依照防疫指引啟動居家隔離14天。對於3日仍出席行政院會及院會後記者會，幕僚指出，是因今天才接獲通知。

羅秉成說，雖然王美花近期曾與蘇揆一起開會，但開會場所都保持座位間隔社交距離，所有與會人員均全程佩戴口罩。

此外，對於王美花居家隔離期間，羅秉成說，行政院如有督導或指示經濟部相關事項之必要時，可與王美花以通訊或視訊等方式為之，不致影響相關政務之推動。

(工商 )