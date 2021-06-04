晶片供需嚴重失衡，衝擊全球供應鏈，汽車產業哀鴻遍野，僅能依靠減產來應對，反觀半導體製造商獲益匪淺，營收、獲益創新高，據韓媒報導，大陸半導體製造商在這次前所未有的晶片短缺中，積極供應低價位的記憶體晶片，力求藉此拓展市佔率。

《Business Korea》報導，在全球晶片嚴重短缺的情形下，大陸半導體製造商長江儲存和長鑫儲存目前正積極供應低價位記憶體晶片，以提高該公司的市佔；據業內人士表示，這2家公司明年全球低價位記憶體的市佔可能將提升至約29%。

自2015年以來，大陸在半導體行業挹注約170兆韓元（折合新台幣約4.23兆）的資金，計畫將於2025年實現自製率70%的目標，此外也積極的尋找歐美、日本的併購交易；但該報導指出，目前大陸半導體技術仍不及美國、日本和台灣，若美國繼續實施制裁，大陸半導體自主的目標不太可能實現。

據市調研究公司IC Insights數據顯示，大陸2025年自主率可能僅達19%，且扣掉台積電、三星和海力士等企業的銷售，估計僅10%而已。

事實上，大陸藉危機化為轉機已不是頭一次，且取得很大進展。隨著中美貿易戰開打，由於高階半導體製造設備受制於美國，大陸除收購二手半導體製造設備，也大量洽購非高階半導體設備，據《日經亞洲》先前報導，在北京當局的指引下，業者積極調整供應鏈，希望以本土半導體生產設備商取代美國廠商供應的設備。

隨著大陸半導體自主化進程推動，當地設備供應商迎來千載難逢的機會，除了北京當局補貼以外，小米、Oppo、聯想等大陸科技巨擘都願意向大陸本土業者下單。

值得一提的是，蘋果公司公布去年200大蘋果供應商名單，大陸新增12家，總共51家供應商，首次拿下名單中榜首之位；蘋果供應鏈經理表示，大陸供應商先以較其他供應商低的價格打進蘋果供應鏈，藉由接手其他供應商不願做的低價業務，再進而強化與蘋果的合作，以謀取更多的業務機會。

(中時新聞網)