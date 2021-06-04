大陸女星劉亦菲有許多經典古裝劇作品，她的古典扮相經常讓觀眾以為她根本是古代人，空靈氣質還有了「神仙姐姐」的封號，而不久前她和男星陳曉合作的新劇《夢華錄》開拍，但在去年12月消息曝光卻引起劉粉抵制；最近兩人片場照流出，網友被兩人盛世顏值震撼，直呼「怎麼可能不原諒」。

今（4）日微博瘋傳劉亦菲和陳曉拍攝電視劇《夢華錄》的片場照，劉亦菲多套古裝都不枉她「神仙姐姐」稱號，宛如古典小說裡走出來的女子；而陳曉過去經常拍攝古裝劇，因此也有人稱他「古裝男神」，許多網友都被兩人這次的妝髮驚豔再驚艷。

最近兩人拍戲片場照被流出，超高顏值獲得好評。(圖/ 摘自微博)

劉亦菲古裝扮相依然空靈，不負「神仙姐姐」封號。(圖/ 摘自微博)

劉亦菲的古裝扮相一直都獲得觀眾青睞。(圖/ 摘自微博)

劇透照曝光後，當初那些抵制兩人合作的聲浪都消失，紛紛讚嘆這對盛世美顏組合，「神仙姐姐果然是名不虛傳，我卻被陳曉的顏值驚豔」、「這兩人真的絕了，氣質和長相絕對天花板」、「這根本古裝顏值新一輪巔峰」、「很久沒有看到神仙姐姐的古裝劇，期待期待」。

不過，劉亦菲的粉絲在兩人確定合作後，出現抵制的狀況，都是因為2011年劉亦菲飾演新版《倩女幽魂》的聶小倩，當時還只是個小演員的陳曉，卻在微博上傳劉亦菲和原版聶小倩飾演者王祖賢比較，此舉動惹怒劉亦菲的粉絲，後來才會有抵制的事情發生。

(中時新聞網)