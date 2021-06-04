隨著美國疫情趨緩、經濟加速復甦，聯準會（Fed）官員近日紛紛對於是否調整寬鬆貨幣政策表達看法。費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）與達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）等人呼籲，Fed應盡快展開縮減購債的討論，但紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）則認為，美國經濟雖有改善，但距離縮減購債仍有一大段距離。

Fed下次利率決策會議將於6月15日與16日召開。Fed官員並未針對縮減購債訂出時間表，但市場預期他們將於明年初開始行動。

哈克1日表示：「我們計畫將聯邦基金利率維持在低檔很久一段時間，但現在或許是考慮縮減每月購債規模1,200億美元的時機。」 卡普蘭3日附和表示，美國經濟逐漸脫離疫情陰霾，勞動市場朝完全就業方向前進、通膨持續攀升，Fed最好盡快展開何時與如何縮減購債的討論。

但也有官員持反對意見，威廉斯便是其一代表。威廉斯3日表示：「美國經濟朝好的方向前進，但我認為還不到可以縮減購債的程度。」

(工商 )