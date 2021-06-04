美國白宮日前宣布，第一階段將透過COVAX平台，提供700萬劑疫苗予包含台灣在內的16個亞太地區國家。對於台灣能分配到多少疫苗，前民進黨立委郭正亮4日坦言，他覺得能分到50萬劑就算不錯了，也可能是幾十萬劑。

郭正亮4日在《Yahoo TV》談話節目「風向龍鳳配」表示，跟美國談判，一定要第一時間一手交錢一手交貨，韓國三星半導體去美國談判時，就夾帶了旗下的三星製藥一起去了，並藉由三星母企業在美投資170億美元，來換取代工4000萬劑美國莫德納疫苗，現在是基於保密協定還不能宣布，但一個月內就會說了。

日本援助台灣124萬劑AZ疫苗，4日下午抵台。（美聯社）

郭正亮說，反觀台灣近年提供美國車用晶片、台積電也赴美設廠投資，這2投資卻都沒有變成籌碼，將在8月卸任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑近日曾說，台灣確診人數相較全世界仍算低，但他沒說的2句潛台詞卻是「還有其他國家比你們更窮，人口更多、疫情更嚴重」，目前美國分配疫苗也是依這個邏輯下去分的，不然依韓國情況來說，是不會分到這麼多的，顯然韓國這次是交易成功的。

對於美國願提供疫苗援台，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統感謝美國政府即時伸出援手，對於正在對抗新一波疫情挑戰的台灣而言，確實感到溫暖。

(中時新聞網)