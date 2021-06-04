聯電榮譽董事長曹興誠呼籲人人應該平心靜氣，對防疫中心的成績心懷感恩，拒絕流言和謾罵，批評藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，品行可謂墮落不堪！前高雄市新聞局長鄭照新氣憤表示，他無法接受曹興誠先生指控，更堅持在野黨善盡「對國家忠誠」、「對政府監督」、「對人民負責」的原則，毫不動搖。

鄭照新在臉書指出，阻止民眾在真相下就事論事，宵小貪婪之徒則在忠誠大旗的庇護下，得以苟且寄生，放任其腐朽開放社會的公民資訊平衡和社會的實質正義，不應動輒濫用忠誠質疑為政府施政保駕，這是民主政治的精髓。

鄭照新呼籲，面對接受日本捐贈疫苗後仍不足的窘境，政府沒有本錢因為疫情以外的任何考量，而對其他民間企業及慈善團體的疫苗捐贈採取消極態度，而執政黨更應停止以好惡而非科學決定疫苗好壞的心態，屢屢以民代和側翼傳遞錯誤疫苗負面假資訊，誤導民眾正確理解三大國際疫苗。

鄭照新強調，他仍將秉持初衷，奮力監督不懈怠，一個忠誠的反對黨「對國家忠誠」、「對政府監督」、「對人民負責」，毫不動搖！他也暗示，要曹興誠去看看郭台銘！

(中時新聞網)