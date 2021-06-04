台灣本土疫情延燒，衛福部長陳時中曾表示，每天平均新增100例以上、連續14天才可能進入封城。目前全台已經進入第三級警戒，每天確診病例都超過百人以上，卻未宣布封城，前立委沈富雄表示，因為封城對於經濟的傷害非常的慘烈。他甚至認為，第三級、第四級警戒的標準，已不適用：若要跟著這個標準，那麼第三級警戒就永遠解除不了。

沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》中表示，什麼時候三級警戒可以解除，什麼時候四級封城要執行？陳時中一定要用一點腦筋，不能講一些模稜兩可的話，就是說他有在考慮、似乎又不考慮，好像可以解除，又好像不可以解除，為什麼要這麼模稜兩可呢？陳時中應該要面對一個事實，就是我們現在所有的法令，對於什麼叫第三級、什麼叫第四級警戒，他覺得已不適用。

沈富雄認為，陳時中不久前也講到連續兩個禮拜100例以上，他就要封城了，那怎麼不封呢？已經不只14天了，而且不只100例，為什麼不封？因為沒有封城的必要，而且如果封了，對經濟的傷害是非常的慘烈的。

沈富雄指出，既然陳時中不敢封城，那就回頭去修改這個指引或是法令，第三級警戒也是一樣，第三級警戒，他就說，有病例就是查不到感染源，或者有新生病例有幾個群聚感染，如果要跟著這個標準，那麼第三級警戒就永遠解除不了。因為以前沒有疫情的時候，病例常常歸零、常常加零，你可以每天欣賞漂亮的數字。但現在已經不一樣了，現在如果還是死守你的老規矩，第三級警戒就永遠沒有辦法解除。陳時中團隊要面對事實，重新集合專家，好好討論一下，什麼叫二級、什麼叫三級、什麼四級、什麼時候該封城。

(中時新聞網)