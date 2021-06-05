在家工作進入第三週，除了桌前辦公，沙發追劇之外，是不是很久沒有好好流汗，或是伸展一下筋骨了？今天替大家整理一些在 iPhone/ iPad 上都可以用的健身 apps，以及一些 Apple Watch 的實用小技巧，讓你打造自己的防疫居家健身房。不用出門，馬甲線照樣就練起來！一起變得更健康吧。

【沒耐心運動的類型？】

如果這就是你，那就做些高間歇訓練吧，《Nike Training Club》, 《Nuli》都可以按照你想訓練的部位和時間長段提供各式各樣的體能訓練，不需要什麼健身設備，就有教練指導你完成日常訓練。動起來吧！

＊Nike Training Club - 保持身材不容易，所以要讓運動變得更有趣、更讓人投入，才能有效達到目標。這款 Nike 健身 app 包含了 Serena Williams 等明星運動員主持的一系列精心設計視覺化體能訓練。在家或在健身房都能助你有效發揮。雖然每項訓練都是獨立的，但 Nike Training Club 也另外提供為期一個月的結構化課程，可幫助你取得更好的成果。

＊Nüli - 居家與重訓課表 - Nüli 女力是台灣本土開發的優質 app，專為女性打造的健身雕塑計畫，包含超過 150 種居家課表（Nüli - App Store Story）。App 裡還有「食譜」功能，幫你規劃早中晚餐和點心，告訴你每個食物的材料和做法，以及你在意的蛋白質、碳水化合物、脂肪量和總熱量，宅在家一直吃泡麵可不行！

＊Wakeout! - 2020 App Store 年度最佳 app : 完全沒有運動基礎也沒關係，《WakeOut!》可以靠著簡單有創意的動作，像是利用家裡的物品跟家具做個枕頭操，幫助你逐步養成鍛鍊的習慣。

＊Seven - 7 Minute Workout：健身就是這麼簡單又有趣。經過科學研究的《Seven》體能訓練，目標是在最短的時間內提供最大的成效。透過個人化體能訓練方案，《Seven》讓你確保能從訓練中得到最好的成果。想要瘦身、減重或增加肌力？只要設定好目標和健身水準，接下來交給 《Seven》 就對了。

【就是喜歡瑜伽？】

無論你的倒立已經爐火純青，還是你從沒聽過 vinyasa，《Daily Yoga》 都可以滿足你的需求。任何瑜伽的初學者都曾經戰戰兢兢走進教室，擔心自己硬梆梆的身體什麼動作都做不到，這段自己在家的時間，不用擔心別人的眼光，跟著 app 的指導，聆聽自己身體的聲音，好好伸展一下吧！

＊Daily Yoga | Workout & Fitness - 每日瑜伽提供 70 種以上的瑜伽練習計畫，超過 500 種瑜珈課程，從 5 分鐘到 45分鐘都有。無論你是新手入門，還是想要減脂塑形，這裏都有適合你的課程。

＊Pocket Yoga - CNN 推薦 10 大最佳行動健康 app，將每個姿勢或體式都以精美插圖分解，讓你在做之前完全暸解。

＊Asana Rebel: Get in Shape - 從減肥到鍛煉力量，從高強度的體能訓練到動態冥想：每一堂 Asana Rebel 都旨在將每個目標融入你的生活方式。

【善用Apple Watch讓日常活動輕鬆達標】

善用Apple Watch讓日常活動輕鬆達標。（蘋果提供／黃慧雯製）

使用各類運動 apps 時也別忘了暖身，並善用 Apple Watch 來追蹤自己的活動，以利達成你的的日常活動目標，成為更好的自己！

一、活動記錄分享

疫情下，人們感到更加孤立。如果之前沒試過「活動記錄分享」功能，即可與不在身邊的朋友和家人分享「活動記錄」圓圈，彼此加油打氣。藉由分享「活動記錄」可以激勵你的精神，彼此之間保持聯繫也保持活躍。在開始分享活動記錄後，你可以查看朋友的情況，並鼓勵他們達成目標。當收到朋友的活動記錄通知時，可以使用預設的鼓勵話語回覆。另外，當您的朋友畫出三個完美圓圈或贏得某項成就時，也可以直接從通知中挑戰他們加入競賽。

二、活動記錄競賽

這是為期 7 天的競賽，目的不一定要爭個輸贏。你可以設定一個容易達成的目標，旨在跟親人或朋友保持活動的連結，這樣一個共同的目標可能會成為一週中有趣的事情、協助與一個或多個人保持聯繫並保持動力。

三、站立提醒

現在是關注站立提醒的大好時機。即使你不在戶外，也可以用它來鼓勵在你的住家/公寓四處伸展、走動。如果你在 12 小時內每小時僅活動幾分鐘，則實際上可以累計一整天的站立次數。

四、正念

善用「呼吸」app 是在一天中花費幾分鐘時間調整身心的輕鬆方式。此外在 App Store 上也有許多引導冥想類 app 可供選擇，都可以幫助你在覺得壓力大或是負面情緒過載時稍微緩和一下。

(科技)