男女相處時難免會吵架，不過有些人可以很快和好，不會給這段感情留下裂痕。運勢命理網站「十二生肖運勢推算」分享，以下3組生肖組合床頭吵床尾和，他們雖然常常爭吵，但是非常恩愛，很適合結為夫妻，兩人還可以增旺對方的運勢，婚後生活越來越富裕，日子幸福又美滿。

▍1.生肖龍、生肖蛇

屬龍和屬蛇的人非常相配，雖然他們常常吵架，但是非常恩愛。他們討論事情時常常各持己見，意見不合而引起口角，但是他們每次吵架很快就能和好，因為很珍惜這段緣份，不想要傷害感情，所以怎麼吵都不會撕破臉，彼此都離不開對方，是最有機會成為老夫老妻的組合，而且他們可以互旺對方的運勢，越老越有錢，過著富貴生活。

▍2.生肖兔、生肖虎

屬虎和屬兔的人命盤很合，相處時雖然常常會為了小事情爭執，但是如果遇到重大事件，往往能團結一心，一起解決，互相袒護對方，是非常契合的生命伴侶。這對生肖組合床頭吵床尾和，很愛挑對方的小毛病，但是怎麼吵也不會傷害感情，反而越來越甜蜜，如果能踏入婚姻，會越老越有錢，一生好運相伴。

▍3.生肖豬、生肖鼠

屬豬、屬鼠的人價值觀很契合，尤其適合一起在事業上打拚，他們彼此是對方最好的賺錢搭檔，能夠互旺財運，讓存款不斷翻倍。婚後雖然常常吵架，但是都很快能夠和好，兩人的感情一天比一天深厚，日子過得幸福甜蜜，家運也很興盛，賺進大筆錢財，晚年享受榮華富貴。

(中時新聞網)