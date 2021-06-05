疫情席捲全球造成國內移工數量減少，許多家事移工因此轉往待遇較佳的工廠任職。政府與其強力限制移工轉換身分，改善適度勞動條件，才能為弱勢家庭留住人力。

新冠肺炎疫情下，全球各國紛紛祭出邊境人流管制，以阻止病毒傳播，過去1年間來台的外籍移工人數因此呈現萎縮。今年5月間台灣爆發本土疫情，中央流行疫情指揮中心宣布暫緩未持有居留證的外籍移工入境，使依賴移工的產業缺工情況更加嚴峻。

來台移工大致可分為在工廠工作的「產業移工」及進入家庭從事照護服務的「家事移工」2大類。當國內整體移工需求大於供給，就開始出現不同領域間的「搶人」現象，根據勞動部統計，光是今年1月到3月，就有1023名家事移工申請轉換為產業移工，遠超過去年全年的287人。

每位申請轉換工作的家事移工背後，可能都代表一個弱勢家庭，失去日常生活中不可或缺的助力，必須由家人負擔照護，罹患脊髓損傷的口足畫家高淑專，就是其中之一。

「今年初，家裡印尼移工找到工廠工作後，希望我配合申請轉換，我不答應，她就以不幫忙洗澡、不準備飯菜來抗議，逼得我只好去辦轉換，她離開後我又等了3個月才有新移工。」她說。

《外國人受聘僱從事就業服務法》子法，對於移工轉換身分採「原則禁止、例外許可」立場，移工必須取得原雇主同意，才能申請轉換。因此不少有意換工作的移工，會以負面手段逼迫雇主就範；立委蘇巧慧、吳玉琴都曾接獲民眾陳情，指家事移工透過移工社群找到工廠工作，隨即以怠工、騷擾雇主方式迫使原雇主主動解約，或不告而別成為逃逸勞工，詢問勞動部如何因應。

限制轉換身分 無助改善現狀

勞動部長許銘春在立法院備詢時表示，將研議修改轉換規則，規範家事移工不可直接轉為產業移工。但移工團體批評，勞動部提出的「緊縮轉換許可」，並未認清問題本質，完全無法改善現狀。

「家事移工不受《勞基法》規範，薪水低又要整日待命，勞動部進一步限制移工跨業轉換雇主，形同強迫移工接受惡劣的勞動條件，讓移工與需要照顧資源的家庭弱弱相殘。」台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮認為，勞動部若採「圍堵」政策，只會讓失聯移工數量增加，弱勢家庭仍會面臨無人可用的窘境。

比較家事移工與產業移工的勞動條件，產業移工的工資、工時與休假受《勞動基準法》規範，完全比照本國勞工，目前最低薪資為每月2萬4千元；家事移工分類下的家庭看護工，勞動條件則由雙方勞動契約自行訂定，而依照勞動部與東南亞各國的協議，月薪不得低於1萬7千元。

據勞動部2020年公布的調查報告，台灣目前約有25萬名家事移工，平均工時達10.4小時，其中高達3分之1的移工在3年內完全沒有休假，且因工作場所封閉，容易遭受性騷擾等不當對待。

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(中時新聞網)