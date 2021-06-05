【回憶殺】還記得以《命運的吉他》一曲成名的身障歌手阿吉仔嗎？獨特的演唱方式讓他成為許多藝人上節目爭相模仿的對象，不過事業如日中天之際，投身政壇參選立委失利，欠下千萬債務，更因為外遇和前妻離婚，形象及事業跌落谷底，不過他並未因此向命運低頭，而是持續用歌聲感動眾人，讓所有人敬佩不已。

阿吉仔出生6個月後罹患小兒麻痺，導致手腳嚴重萎縮不良於行，但因為熱愛歌唱，從小便由家人背著到處參加歌唱比賽，因緣際會之下，被發掘進入西餐廳駐唱，演出時坐在板凳上激烈晃動左手與頭部，搭配痛苦表情及悲情形象，成功詮釋社會底層小人物的悲歌，因此被唱片公司相中，踏入歌壇後憑著一首《命運的吉他》走紅，獨樹一格的演唱方式，至今仍是許多藝人上節目模仿的對象，未料事業達顛峰之際，因為喉嚨長繭失聲，被迫中斷歌唱事業，復出後雖角逐金曲歌王失利，但也應證歌唱實力依舊寶刀未老。

阿吉仔外遇後與結褵16年的元配離婚，讓他被冠上負心漢的罪名。（圖／中時資料照）

阿吉仔未走紅時，都是由前妻阿秋背著他到處上通告，無怨無悔的模樣，讓所有人為之動容，鄭進一更為鶼鰈情深的兩人寫下《吾妻阿秋》一首歌，未料阿吉仔卻爆出婚外情，讓這段長達16年的婚姻走向盡頭，更誇張的是外遇女友為他生下兒子後，阿吉仔竟再次外遇，對象就是現任妻子林淑美，兩人不畏外界眼光，高調宣布結婚，阿吉仔更幸福表示：「活到51歲，終於找到真正的老婆了」，對照前妻阿秋離婚後，傳出為他扛下千萬債務，還為了討生活淪為酒家女，讓阿吉仔被冠上負心漢的罪名，不過卻被女方駁斥是無稽之談。

沒想到阿吉仔又被外遇女友指控未付百萬贍養費，甚至想爭奪兒子監護權，這讓阿吉仔駁斥根本子虛烏有，反控是女方欠下賭債後，拿孩子威脅要錢，更當面做出毆打孩子的誇張行徑，只為了逼迫他放棄監護權，但為了能爭取到兒子的監護權，阿吉仔揚言不排除對簿公堂，後來則是協議月付1萬5千元養育費，直到兒子20歲為止。

阿吉仔參選立委失利負債千萬後，由妻子推輪椅陪他到各夜市賣唱賺錢還債。（圖／中時資料照）

一向對公益不遺餘力的阿吉仔，為了替身障人士盡一份心力，2001年時投入台南立委選戰，但毫無背景及人脈的他，僅得到4000多票落選，還揹上3500萬的負債，整整花了8年時間才還清，傳出他為了儘早還清債務，一度想前往大陸演出，卻因為黨派身分遭封殺，加上頻傳被討債重挫形象，導致多年接不到通告，為了求溫飽只得另謀出路，因此與妻子選擇在全台各大夜市擺攤賣唱。

阿吉仔近年淡出螢光幕，對公益活動仍不遺餘力。（圖／中時資料照）

這位紅極一時的歌手，為了還清債務不顧外界異樣眼光，毅然放下藝人光環，當起「街頭藝人」親自叫賣自己的專輯，讓人看的格外不捨，近年阿吉仔認為台語歌在樂壇沒有市場，便轉往大陸發展，改以演唱國語歌曲另謀出路，近年雖鮮少在螢光幕前曝光，但做公益一向不落人後的他，去年在台中舉辦公益演唱會，並將所得捐贈家扶等弱勢團體。

(中時新聞網)