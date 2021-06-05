本周五(六月四日)公布的美國五月非農就業新增人數報告，動見觀瞻，如果出現新增就業人口明顯增加，市場將預期聯準會在六月十五至十六日的FOMC利率決策會議上，將討論縮減QE的議題，這將對金融市場產生重大衝擊。

聯準會最在意三項指標

上期發行人語提到「升息恐慌」：聯準會最為在意的三項指標：失業率、核心PCE和非農就業，其中四月核心PCE同比成長3.1%，超預期的2.9%，較前值1.8%大幅提升，創一九九二年以來新高。

扣除波動較大的食品和能源價格之後的核心PCE物價指數是聯準會青睞的通膨指標，對市場來說，本月的FOMC關鍵點在於聯準會是否會開始認為通膨高於預期，或者美國經濟是否已經強勁到足以在沒有這麼多貨幣支援的情況下繼續恢復，這些都是亟待在六月FOMC會議上確認的內容。

所幸核心PCE數據公布後，CME聯準會利率觀察工具基本維持不變，表示雖然通膨壓力增溫，但聯準會依舊會維持先前定調的年底前「暫時」容忍通膨上揚。自去年以來，聯準會對通膨指標維持較寬容的態度，力圖實現比其目標適度更高的價格上漲，以彌補多年來的低通膨，以及推動充分就業。

關鍵就看五月非農就業報告

所以聯準會是否改變立場的關鍵就看五月非農就業報告。此前四月新增就業僅26.6萬人，僅僅達到經濟學家預測的四分之一，令市場大失所望，目前市場預期五月美國新增就業67.4萬人，如果就業資料連續兩個月未能達到預期，市場將變得非常緊張，擔心美國經濟復甦步調變慢了，如此一來，不僅美元指數可能進一步走弱，甚至拖累美股下跌，但這種下跌，只是短暫修正。

六月美股表現通常都較疲軟

過去五十年，歷年六月道瓊指數平均僅上漲0.12%，有52%的時間是上漲的。但在過去二十年的六月，只有40%的時間道瓊指數是上漲的。資料顯示，六月美股表現通常都較為疲軟。

而且根據美股歷史，自一九八九年開始，每當核心個人消費支出超過2%的時期，美股平均單月下跌1.6%，此時市場重心明顯偏向於醫療保健等更具防禦性的行業，而各類科技股表現相對不佳。反之，如果非農就業報告如市場預期，經濟復甦的軌跡如聯準會的掌握之中，那麼華爾街就會擔心，金融體系錢太多，或迫使聯準會調整貨幣政策─縮減購債規模(Taper)。

為什麼Taper議題成為六月的熱門話題？正回購和逆回購是聯準會公開市場操作的兩種手段─通過正回購釋放流動性、逆回購回收流動性。五月二十七日，負責聯準會公開市場操作的紐約聯準會發佈數據表示，具有回籠流動性功能的聯準會隔夜逆回購(O/N RRP)用量規模繼續飆升，當日增至4853億美元，創歷史新高，連續第八個交易日增加，也持續超過去年三月COVID-19疫情高峰期的水準。

這代表存放在聯準會的隔夜準備金在一周內增加了1340億美元，持續刷新非季末史上最高的逆回購使用量，預期遲早將突破五千億美元整數大關。正常而言，隔夜逆回購激增往往發生在季末，非季度末出現逆回購額高速增長，反映當前流動性已處於過剩狀態，預計接下來兩周和六月末將出現逆回購額大幅攀升。

市場發出明確信號：QE夠了

這是一個影響美國關鍵短期利率的聯準會政策工具，隔夜逆回購的需求量自三月中旬以來攀升，從無人問津到需求量創新高，在短短兩個月裡的驚人變化，市場向聯準會發出的最明確信號：QE夠了。

隔夜逆回購是流動性過剩時期的市場資金庇護所，持有大量現金的金融機構通過逆回購工具把錢借給聯準會，換取美國國債作為抵押品，利率為0%，做為聯準會利率走勢軌道下限。隔夜逆回購需求和接收量激增，代表疫情後無限量QE購債(為期一年，每月購買約一千二百億美元的QE寬鬆計畫)和總計約七兆美元的財政刺激，導致的市場流動性過剩的表現。

與日俱增的隔夜逆回購規模暗示著Taper的接近，推測聯準會可能於年底前後採取減少購債規模的行動，但會更早發出減少購債規模的信號，也許六月或七月的FOMC會議將是重要時點。

但實際上即使假設今年十二月開始Taper，聯準會仍計畫實施至少一兆美元的QE購債，意思是，聯準會真正的Taper要等到千萬失業人口改善和疫苗接種率達到70%-80%，同時通膨明年沒有如預期下降。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1084期》)

理財周刊發行人-洪寶山。(圖/理財周刊提供)

《理財周刊1084期》

(中時新聞網)