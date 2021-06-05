台灣最近飽受缺水之苦，大家感受到節約用水的重要性之外，究其原因，還是在溫室效應所導致的氣候異常，減排、減碳、減廢是當前企業、政府所關注的議題。然而，喊得再用力，還不如一點一滴地落實，桃園就有這麼一家企業，從工廠設備、製程到產品包裝，把循環經濟做得徹底，堪稱綠色企業的典範之一。

它是誰？就是我們從小吃到大的國民零食「77乳加」的母公司─宏亞食品。

宏亞食品成立於一九七六年，創辦人張添早在一九九二年環保意識還未抬頭的年代，即投入工廠減碳的工作。自二○○九年接班的現任董事長張云綺曾說到：「自己是企業主，也是消費者，更是地球公民的一份子」，因此，持續落實企業社會責任CSR，形成好的循環進而被消費者認同，才能有今日的綠色成果。

花生膜廢料發酵後轉為有機肥

吃過「77乳加」的民眾都知道，77乳加是由巧克力和牛軋糖混合而成，而牛軋糖內含香醇的花生粒，在剝去外殼進入烘烤程序之前，必須去掉一層薄如蟬翼的花生膜。根據宏亞統計，二○一九年，光是花生膜廢料就高達一萬二千公斤，而這些花生膜何去何從，成為一個苦惱的問題。

起初，宏亞將花生膜都給養豬場當飼料，其後因非洲豬瘟，台灣因應防疫，豬農不再收購，便將花生膜轉做觀光工廠「巧克力共和國」園區植物堆肥的養料，但試行後發現，花生膜即便是埋在土裡，也未能腐化，直到一年之後才找到最佳解決方案，讓花生膜發酵後變成有機肥，再回到生產鏈中。

宏亞將花生膜與下腳料混拌，加入益生菌發酵，再拿去餵食蚯蚓，釋出蚯蚓糞土，即變成無農藥的有機肥料，提供給契作小農種植花生，讓花生膜回到生產鏈中。不僅如此，「在巧克力共和國」周邊，還有一座開心農場栽培高麗菜、洛神、羅勒等高經濟作物，實現循環經濟。

太陽能綠電、環保節能隔熱漆

節能減碳方面，一九九二年開始，宏亞便投資超過五千萬改善廠內耗能設施，例如：儲冰槽、空壓機，並於工廠屋頂自建太陽能發電，打造友善環境的「綠工廠」。

儲冰槽是利用離峰用電時段先製冰，白天把冰融化釋出冷空氣送到廠房作為空調使用，一年可節省三七八萬元電費；空調、馬達皆採變頻式可程式控制，運轉效率至少提升35%；屋頂太陽能年產八十七萬度綠電，廠區內使用再生能源達26.3%，減少四九○公噸的碳排。其他像是全面更換LED燈飾、採用中空懸膜玻璃窗、環保節能隔熱漆降低熱傳導等，至少再節省30%~50%空調用電量。

廢熱、廢水回收 減少塑料使用

熱能回收方面，空壓機加裝廢熱回收系統，利用熱交換原理，將冷水變熱水提供工廠洗滌鍋具及管路保溫，一年可節省五十四萬元電費及三十六萬元天然氣費用。而製程中所產生的廢熱，透過導管輸送至需要乾燥的空間，如：包材室、地下室等使用。值得一提的是，宏亞很早就開始做廢水回收，利用筏基回收雨水，再導入生態園區飼養魚群、澆灌植栽，廠區廢水回收處理後提供廁所沖洗，每一滴水循環使用二、三次，達到最高效益。

另外，減塑方面，張云綺從消費者目光出發，每年都會帶領團隊到國外吸收最新的包材設計，鼓勵員工「斷捨離」，從源頭設計「減塑」。以宏亞旗下品牌「禮坊」為例，禮盒內襯的盒子以「紙材」取代「塑膠材」，減少塑料使用，而紙材也便於消費者回收再利用。

綠色營運 創意化為行動

宏亞食品於二○二○年榮獲經濟部工業局所頒布的BS 8001循環經濟認證及TCSA台灣企業永續報告獎─餐飲及食品業銀獎，顯示其努力獲各界肯定。為實踐綠色營運的方針，宏亞一步一步前進，將創意化為行動，張云綺認為，只要做好自己，就能推展到上下游供應鏈，進而影響整個生態圈，產生蝴蝶效應。

企業社會責任(CSR)，經過去年新冠疫情的催化下，擴大轉變為ESG原則，Ｅ是指環境(Environmental)、Ｓ指社會(Social)、Ｇ是公司治理(Governance)，原本隱藏在企業社會責任底下的Ｅ(環境)，如今正式被突顯而排在第一順位，可見其重要性。張云綺相信，只要企業更多落實ESG政策，量變會產生質變，永續經營不再是夢。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1084期》)

《理財周刊1084期》

(中時新聞網)