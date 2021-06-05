科技業吹南風！台積電三奈米落腳南科，許多科技大廠紛紛往南移動，預料在二到三年內將會有十多萬名科技人才在台南工作、生活，為台南古都注入新的經濟能量。而這些科技新貴將與亞果安平遊艇城形成加乘效應，打造台南安平成為新的城市亮點。

亞果遊艇集團以「台灣邁阿密」為意象，打造安平港成為國際級的遊艇城，與國外遊艇會不同的是，國外遊艇會是先有遊艇才有遊艇會，比較像是船主的集合會，亞果遊艇會則是會員制，由亞果提供遊艇及會員中心，提供海洋休憩的各項服務。

亞果成立初期僅以高雄單一據點及船艇，發行首席卡及海洋卡，以共享經濟方式，吸引喜歡海洋的民眾入會，二○一九年，現任總經理張慶祥加入營運團隊，將國外遊艇會的經營模式帶入亞果，亞果遊艇會漸漸往金字塔頂端移動，而開出美麗的果實。

在海外，遊艇會歷史悠久，國外金字塔頂端族群參加遊艇會，主要目的在彰顯社交與地位，張慶祥以精品勞力士手錶來比喻亞果的會員卡，不僅是身分的表徵，更具有增值的功能，確實有些會員著眼於投資而購買首席卡，亞果二○一九年首度轉虧為盈，更在二○二○年會員卡銷售數量倍數成長。

預期營收再攀高峰

二○二○年三月甫推出的水岸Villa卡，帶動去年營收高成長，十一月會員度假中心動工，目前會員度假中心酒店式公寓已銷售近九成，今年三月澎湖青灣開發案落定，續推登峰卡，預計下半年再推出海洋運動卡，不同層級卡別服務不同消費族群，今年營收可望突破去年，再攀高峰。

亞果在澎湖青灣的Villa別墅以希臘克里特島為意象打造澎湖的小希臘，今年是準備期，邀請十多個不同的建築師規劃不同風格的藝術別墅，預計明年第三季前完成建築師評選，接續於兩年半內完成建造，同時結合青灣全區陸海空─潛水、滑翔翼、越野吉普車等旅遊活動，為亞果會員串起全方位高端休憩服務。

台積電三奈米落腳於南科，帶動半導體產業鏈往南移動，包括穩懋、聯電、艾司摩爾等大廠紛紛計畫赴台南設廠，其他產業像是雲端、AI、IOT、車電等產業也會在台南生根，打造台南成為新矽谷。

張慶祥表示，現在的南科好比當年的竹科，二、三年後將會有許多國內外科技新貴、高階經理人在台南工作、生活，人流帶來商流、金流，都是亞果遊艇城未來的利多。

亞果安平遊艇城距離南科及各產業中心僅三十分鐘車程，是科技人才假日休閒的好去處，安平碼頭的海洋及夕陽、亞果公寓式酒店正好符合外國人熱愛海洋的生活習性，相信會帶來入宿的風潮，而亞果計畫將公寓式酒店打造成碳中和大樓，並且提供環保節能的商辦，滿足綠色供應鏈的訴求。

過去遊艇多停放在漁港，二○一四年交通部《船舶法》底下的「遊艇專章」出爐，開放碼頭的營運權，二○一七年，亞果在澎湖馬公和安平港陸續興建碼頭及泊位，使遊艇能有更完善停泊位置，獲得充分的修繕與管理，大幅提高船主購買遊艇的意願，遊艇上下游及周邊產業鏈紛紛加入，帶動國內遊艇及休憩產業蓬勃發展。

張慶祥說，亞果建構全台都可出發的遊艇網，除高雄亞灣、澎湖、台南安平港之外，今年三月在台北內湖成立城市會所，鎖定高端客層，二個月以來，會員卡銷售成績已突破千萬大關，他認為，以品牌銷售的區域潛在客戶來說，台北佔四○％，台南、高雄、台中各佔二○％的實力，未來將在中北部成立經銷商，拓展深耕高端客群。

建立會員共好平台 促成交流合作

亞果的會員中不乏許多知名CEO、企業主，或是產業領導者，亞果計畫建立會員共好的平台，發展會員經濟。譬如說，某家醫美診所跟亞果的平台合作，會員可用亞果的點數到診所消費，享受超值服務。會員共好的理念也延伸到教育服務，如舉辦企業參訪、球賽聯誼等，幫助企業家二代、三代擴展視野，有更適性的職涯發展。

張慶祥說，促進會員產業間的企業交流，建立起深厚人脈網絡，透過亞果遊艇會這個平台，讓許多大大小小生意都可以促成合作，達到共好、共榮，這就是亞果遊艇會與眾不同價值所在。

亞果遊艇目前在興櫃階段，為讓投資者及會員更了解財務狀況，亞果每季出一次財報，目前計畫由興櫃轉上市，讓社會大眾更能參與亞果的經營。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1084期》)

《理財周刊1084期》

(中時新聞網)