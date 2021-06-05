5月開始3級防疫以後，疫情狀況一直不明朗，究竟何時能夠回到正常的上下班生活，以目前的情況，我們也很難有個答案。但是可以確定的，在還沒有打疫苗前，未來遠距上課/上班，會漸漸成為你我生活的常態。許多常讓消費者用最低預算買到最實用耳機的音響大廠，JLab即將要推出一款適合在辦公室或是居家上班時使用的工作耳機「Go Work」，讓大家在疫情嚴峻必須在家辦公時，不用花大錢也能有一副實用的藍牙耳機，使你在家上班也能效率滿點。

【機體外觀】

Go Work採用的是貼耳式的設計，耳罩不像Over-Ear耳機那樣完整包覆耳朵，反而是貼在耳朵上，但因為耳罩襯墊很厚、很軟，所以不會覺得耳朵被硬物壓住，而是被柔軟的東西貼著，還滿舒服的。頭頂的部分也有海綿襯墊，因此整體配戴非常舒適，就算開了兩小時的視訊會議也不會覺得不舒服。

整體配戴非常舒適，就算開了兩小時的視訊會議也不會覺得不舒服（圖／耳機人提供）

控制按鈕、充電口和可旋轉的指向型麥克風都集中在右耳罩上，所有的操作都是在右耳罩上執行。JLab提供Go Work使用者一條Type-C充電線和Type-C轉3.5mm音源線，所以當耳機沒電時，也可以選擇使用有線模式來聆聽。

Go Work的連線範圍比一般藍牙耳機遠了3到4公尺，在連線範圍內沒有發生卡頓或斷線的問題。（圖／耳機人提供）

【連接及延遲】

首次配對過程簡單，長按電源鍵8秒即會進入配對模式，並可以在手機或電腦的藍牙選單上看到「JLab Go Work」。實際測試發現，Go Work的連線範圍比一般藍牙耳機遠了3到4公尺，而且在連線範圍內沒有發生卡頓或斷線的問題。

【續航力】

單次充飽電後可以連續使用45小時左右，也就是說，在「一週工作5天、一天8小時」的工作型態下，使用者可以工作一週後才需要為耳機充電，只要記得在週末時為耳機充電，就不用擔心在工作期間耳機會突然沒電。

【聲音表現】

JLab Go Work使用40毫米的動圈單體，且具有「音樂(Music)」和「聲音(Voice)」兩種模式，前者聽起來特別增強低音和人聲；後者則是用於通話時，凸顯人聲讓我方可以聽清楚對方的聲音。

【通話】

在安靜的地方通話時，對方表示我方口型清晰，三頻微偏人聲中頻，且背景安靜、溝通順暢；而在較吵雜的地方通話時，唇齒音一樣很清楚，三頻微偏中頻人聲，與安靜環境差異不大。

此外，在通話時按三下電源鍵會開啟監聽模式，可以清楚聽到自己的聲音；而按一下右耳罩背部的按鍵，可以快速關閉或開啟麥克風。最後，同時按住「＋」和「－」鍵，可以切換成聲音模式，在此模式下人聲會比較突出，讓我方可以專注聽到對方的聲音。

JLab Go Work一次可以同時連線兩台設備，而且會自動切換到你正使用的設備上。（圖／耳機人提供）

【多機連線】

JLab Go Work一次可以同時連線兩台設備，而且會自動切換到你正使用的設備上。例如，我在電腦上和老闆開視訊會議或是聽音樂放鬆，手機突然來了一通電話，當我接通手機上的電話時，耳機會自動切換到手機上，這實用的功能讓需要多工處理的使用者更加方便。

JLab Go Work頭戴式藍牙耳機在台灣的售價為新台幣1,799元（圖／耳機人提供）

【心得總評】

JLab Go Work頭戴式藍牙耳機在台灣的售價為新台幣1,799元，除了有專業通話麥克風和多機連線等商務、工作耳機必備功能之外，還有舒適的配戴感、簡單又全面的操作指令和超長的續航力。因此，是一副買到賺到的辦公室耳機，不論是現在疫情嚴峻、在家上班的情況，還是未來回歸正常生活到公司上班，Go Work都能在處理工作時助我們一臂之力。

(科技)