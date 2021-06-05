當歐盟、蘋果、Ikea陸續訂下零碳排放的年限，台灣的出口業、供應鏈也面臨越來越迫切的壓力。這背後，既是強烈的轉型需求，也是新的商機。

開發金控在4月底宣布，2030年達到全公司營運淨零碳排（編按：公司本身碳排總數為零），且2045年達到旗下全資產投資對象，全數淨零碳排的目標。這是國內第一家訂出明確時間表的金控，也比摩根士丹利、滙豐銀行等國際大金融業者承諾的2050年目標更早。

「Green Business（綠色商機）本身，其實就是一個機會。」開發金資深副總經理張立荃說。前身為工業銀行的開發金，有上千家中小企業客戶，讓他們嗅到了龐大的轉型需求，以及本身可透過投資與貸放款促成轉型的商機。

但這群客戶背後是高達數百萬噸的碳排量加總，想要在2045年都歸零，怎麼做到？

開發金去年才首度被列入道瓊永續指數排名，今年便與國泰金並列台灣金融業第一。現在，它還想在減碳議題上領先同業。去年上任的總經理龐德明，一開始甚至把原訂2050年的目標提前15年，最後內部討論才訂在2045年。高層的積極，讓員工也得動起來。

時間乍看很寬裕，卻絕難一步到位，他們設定以每年減碳5％來推動，並有3大步驟。

分析在地資料，中小企適用

第一步，是掌握數據，與台灣大學合作開發碳排放資料庫。

「資料要完整，才有辦法做決策。」負責該計畫的台大生物環境系統工程學系教授童慶斌解釋，過去，台灣產業界在計算碳排放時，多是透過國外系統資料去推算，但，缺乏台灣在地資料常導致數據不夠精準。

因此台大與開發金合作，根據國內官、民來源的數據，花了1年建立出比照國際標準的各產業碳排放計算模型，包括中小企業都可採用。

經該模型算出，開發金本身的碳排放量1年僅約1萬6千噸，但，若納入旗下客戶與投資對象計算，整體碳排量則高達3、4百萬噸。

「（高碳排名單）列出來後，我們就開始去monitor（監控）。」張立荃指出，包括鋼鐵、石化等高碳排的客戶，雖占其投資組合比率不高，卻占總碳排量約5成，集中資源優先鎖定他們實施減碳計畫，問題就能解決大半。

以碳排審客戶，降呆帳風險

第二步，是內部溝通。

「做這個要幹嘛？」「為何現在要做？」張立荃回憶，不只是第一線扛業績的業務，連高階主管在會議中，也擔心減碳會影響營收。「一定會，」他坦承，當碳排放成為衡量客戶的新判準，代表審查流程更複雜，也會限縮往來客戶範圍。

過去1年來，童慶斌與台大團隊在開發金各子公司進行了多場工作坊，包括對董事會、企業社會責任委員會，進而對內建立關鍵認知：「這不只是cost（成本），它是benefit（利益），是opportunity（機會）。」

「這是大勢所趨，你如果不往那邊（指減碳）去做，很可能到時候連生意都沒有。」他解釋，台灣企業若達不到品牌客戶的減碳要求，被踢出供應鏈，連帶會衝擊提供他們資金營運的金融業。而金融機構若能及早辨識出此類警訊，也能大幅降低呆帳等風險。

這便是開發金兌現減碳商機的第三步：輔導客戶低碳轉型。

扮減碳顧問，增加客戶黏度

張立荃指出，除了台積電等早已啟動零碳排計畫的大企業外，資源相對不足的中小企業，將成為他們現階段的重點對象，也就是擔任客戶的減碳顧問，提供資金外的另一層價值，藉此與同業創造出差異化，進而提高客戶對自己的黏著度。

若客戶經溝通仍無法改善，他直言，將透過逐步降低投資比重、甚至將該企業移出投資組合，來完成減碳目標。

福爾摩沙氣候智慧服務執行長曹榮軒指出，以數據推算，要完成全台淨零目標，每年須付出1兆元的處理成本。這1兆元，就是金融業者可爭取的減碳商機。

「低碳轉型，沒錢萬萬不能。」安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠提醒，開發金看到減碳的重要性，而要將氣候、碳排內化到金融業務，需要原有人才建立新的技能，這是過去金融業缺乏的。

開發金衝得快，但一位金控副總私下告訴商周，縱然減碳是長期趨勢，實務上，台灣對此重視的企業仍相當有限。

面對同業遲疑，「這（台灣碳排數據）資料庫，我一定要公開出來，大家都在用，金融業合在一起，我才能確保產業有那壓力，去做改變。」張立荃說，「一定要大家共好才有辦法。」

《商業周刊1751期》

(中時新聞網)