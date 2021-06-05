一株病毒，正在將大把大把的鈔票掃進新加坡，吸引東南亞各國超級富豪搬進這個避難天堂。

《彭博》指出，金錢在星國流動的盛況，前所未見。從前年底至今，設立在星國的單一家族辦公室數量翻倍、達400間，這當中，包括由Google共同創辦人布林（Sergey Brin）和海底撈共同創辦人舒萍設立的公司。不僅如此，根據諮詢公司萊坊（Knight Frank）發布的報告，2020年，淨資產超過3千萬美元（約合新台幣8億4千萬元）的「超高身價」人數比前一年增加345位，高資產人口增加速度僅次中國、瑞典。

高爾夫球社團、房地產以及高檔餐廳如雨後春筍般地在這個電影《瘋狂亞洲富豪》的取景地冒出，富豪在星國瘋狂撒錢的景象不再只是電影情節，而是正在上演的現實。

疫情中死亡率低、疫苗接種足夠，星國從富豪「渡假勝地」變「長居家園」

打從香港反送中運動掀起社會動盪以來，新加坡就成為高資產人士的金流避難地。《日經》報導，2020年4月和5月，新加坡金融機構裡的外國居民存款金額比前年同期暴增40％，正好是香港國安法準備生效之前。一位私人銀行家指出，眼見香港社會不確定性持續，金融資產超過2千萬美元、以及資產介於500萬至2千萬美元之間的人陸陸續續將錢轉移到新加坡。

就算是太平時候，新加坡也早已是中國、印尼、馬來西亞富豪熱愛前往的地點。只不過，以前他們通常去星國短期度假，到一流診所身體檢查、造訪賭場或是逛精品店；現在，富豪們卻偏好帶家人在新加坡長住好幾個月，一些人甚至尋求居留權、想要長居於此。

在背後改變他們行為的，是持續肆虐全球的Covid-19疫情，以及星國的防疫佳績。

新加坡6萬多的確診病例中，死亡人數僅32人，死亡率僅0.05％，根據人均計算，馬來西亞、印尼的死亡率比它高出10到30倍，讓新加坡成為名副其實的避難天堂。

除此之外，目前新加坡30％人口已接種疫苗，比例較中國、馬來西亞和印尼高，進一步降低疫情意外再次蔓延的可能性。

一位銀行家告訴《彭博》，目前新開戶的高端客戶裡，中國客戶最多，接著是印度和印尼。另一位銀行家則說，現在拜訪客戶容易多了，以前他往往必須搭長途飛機，現在只需要在國內往返，甚至只要在同一棟大樓中上下來回，因為他有多位印尼客戶現在都住在同一棟新加坡豪華公寓裡。

星國政府友善的居留權、投資政策，吸引富豪注資、定居

因香港動亂而來的資金轉移，以及因疫情成為防疫避難所，這些，雖然都是因意外而生的時運，但新加坡政府卻是牢牢地主動揣住。

《日經》指出，新加坡的政策讓富豪更容易在當地安定下來。

新加坡原本就設有「全球商業投資者計畫」（Global Investors Program），這是一種快速的移民管道，申請人只要在新加坡投資，本人及配偶和未成年子女就可以申請永久居留權。投資方案包括投資至少250萬新加坡元（約合新台幣5,250萬元）在當地企業、特定基金，或是設立資產至少2億新加坡元（約合新台幣42億元）的家族辦公室。

新加坡經濟發展局資深副總裁Matthew Lee表示：「這讓我們能吸引更有品質的投資人，我們想強化新加坡作為亞洲關鍵樞紐的地位。」

不僅如此，星國政府更乘勝追擊，於2020年推出一個新的投資工具，名為「可變資本公司」（Variable Capital Company，VCC）。相較於傳統的公司結構，此類企業更靈活，既可以設立為一個獨立體，也可以設立為一個擁有大量子基金的傘型實體，使投資者更易於進入和退出其投資，因此能夠吸引家族辦公室、風險基金、私募股權前往該國設立公司。

而為了鼓勵投資人從開曼群島和模里西斯等避稅天堂轉移財富到星國，到2023年為止，新加坡金融管理局並將承擔在該國設立VCC的部分費用。從去年至今，已經有260間可變資本公司在新加坡成立。

富豪入住帶動新加坡產業成長

量變，帶來質變。各地富豪決定長居新加坡後，進一步帶動當地許多產業蓬勃發展。例如，這些新居民們需要一輛車，方便到處活動。專賣豪車的新加坡代理商Vincar指出，自從去年中以來，賣給外國人的高檔車銷售額比前一年跳增50%至60％，其中大多數都是付現金的中國人。

除此之外，富豪也光顧在地高級餐廳。新加坡一家米其林餐廳Odette一客餐點要價1千新加坡元（約合新台幣2萬1千元），卻已經連續好幾個月都被訂滿，餐廳經理表示，一些印尼人每2到3週就會來用餐一次。

新加坡富豪數量持續增長，星國政府未來挑戰是貧富差距

萊坊高階經理人Wendy Tang表示，未來4年內，新加坡超級有錢人的數量將激增31％達4,888人。該公司報告也顯示，新加坡是最多亞洲有錢人們在亞洲置產的區域。

富豪人數持續成長，大銀行也摩拳擦掌、加大布局星國的腳步。未來2年，摩根大通（JPMorgan）計劃將新加坡的私人銀行家數量增加一倍。花旗（Citibank）也計劃，2025年前替新加坡的財富管理業務增聘超過330名客戶關係經理。

不過，光亮永遠伴隨著陰影。由於富豪入住，新加坡房市蓬勃發展，將使星國非富裕人口居住成本拔升，造成貧富差距加劇，將是新加坡政府接下來將面臨的課題。

在防疫層面，社會不平等的問題也鮮明地被映照出來。去年新加坡疫情在移工宿舍爆發，到現在雖然疫情已控制，星國政府仍規定這些移工離開宿舍前，必須先取得雇主同意。這固然使該國確保疫情不會再次爆發，因此能取得「防疫天堂」美名，並吸引各地富豪前來，卻犧牲了弱勢階級的權益。

不論新加坡政府是否有意解決此問題，這是任何政府面臨幸運的經濟「機運」時，可能都需要正視的問題。

《商業周刊1751期》

(中時新聞網)