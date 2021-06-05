全球疫情延燒一年多，台灣卻才剛開始，不過幸好全球已經經歷過的事情，都有經驗作為參考。整形外科醫師黃馨慧雖不是第一線的醫護人員，但利用自己的英文與查詢醫學期刊的能力，整理了包含美國疾病管制署、Lancet、JAMA等醫學期刊，對於新冠病毒的防禦經驗，讓台灣民眾可以做好準備迎戰。以下為常見的五個問題：

1.我還沒打到疫苗怎麼辦？

全台灣確診人數飆升，但疫苗礙於施打量能與保存期限，僅先抵達部分，由第一線人員（含防疫、醫護、警消）施打，一般民眾尚無法自費施打。

黃馨慧醫師表示，還沒打到的民眾也別緊張，其實戴好口罩就有7成防禦力，不輸打疫苗。

她也分享，曾在韓國發生的真實案例。一位超級傳播者剛好坐在出風口處，2小時未戴口罩，用餐、說話，整間咖啡廳顧客因有拿下口罩進食，全部染疫，即使只有10分鐘也中標。反而在店裡工作的店員，因為從頭到尾戴著口罩，都沒事。美國CDC也有研究，2位染疫的美髮師，8天內接觸了139位顧客，平均接觸15分鐘，但彼此都有戴口罩，最後0人被感染。

2.雙層口罩到底有沒有用？

有的，建議採用。美國CDC在實驗室模擬研究，發現外層布口罩，在內層戴醫療口罩，可以阻擋咳嗽中85%的微粒。JAMA在2021年4月最新研究指出，fitted filtration efficiency（密合過濾效率）在外層加上布口罩時從單層的66%大幅提升到81%。就連美國白宮病毒顧問佛契博士也開始戴雙層口罩。

3.一天到底要消毒幾次？

戴口罩的防疫效果。(圖/健康醫療網提供)

普通營業場所，一天消毒一次其實就足夠，其實不用神經質的一直消毒。美國CDC研究指出，透過表面傳染（fomite transmission）的機率小於萬分之一。除非為確診者待過的空間，24hr內建議全面再消毒一次。間隔72小時之後傳染機率微乎其微，所以確診者疫調足跡3天後，民眾其實可以放心。

4.學生去上課是不是很危險？

義大利研究18歲以下學生，發現小學生的互相感染機率相當低僅0.4%，國高中學生略高為6.5%，感染率反而在教職員之間比較多，所以歐美後來慢慢修改順序，學校停課反而是比較疫情後期的事。不過體育課就絕對禁止，因為此時呼吸急促口沫橫飛，感染機率大增。

然而新加坡發現，印度變種病毒株對孩童感染力較強，已著手研發小孩疫苗，還好症狀仍然比大人輕微。Lancet指出，2歲以下嬰兒感染比較嚴重，另外於家庭中，小孩對家人的傳染力較強。

5.我何時該去快篩？

接觸到感染者之後，平均產生症狀的時間大約是5天。Lancet指出無症狀的感染者，傳播力為有症狀感染者的兩成。目前篩檢人力已全國吃緊，黃馨慧醫師呼籲，民眾若無症狀，只是單純懷疑，千萬不要擠去急診快篩，反而增加被感染機率。

(中時新聞網)