飲食跟健康息息相關，不但要求均衡，吃得幾分飽也是一大學問；雖然身體攝取的能量不足，會讓免疫力下降，但能量太過，也會壓抑免疫系統，過猶不及都不好，最好的方式就是定時定量，且只吃七分飽。

●飲食七分飽 維持腸胃道健康

中醫部主任黃中瑀表示，七分飽的感覺，就是有吃但沒有飽，不過，再吃多一點就會不舒服了；尤其是本身腸胃道就有問題者，更應謹記這個原則。

適度空腹可讓腸胃休息，但以下5類食物，絕不能空腹吃：

1、茶、咖啡、酒

涼茶、青草茶及大多數茶種，都屬於涼寒性，若在空腹時喝，會稀釋胃液，降低消化功能；也因為含有茶鹼刺激胃酸，容易讓人出現心悸、頭暈、四肢無力及飢餓感等症狀，且無論冷熱飲都一樣；不過，經過完全發酵的普洱茶，則對消化道的刺激相對上較不強烈。

至於咖啡，也對胃有不小的刺激性。若空腹飲用濃度高且刺激性高的咖啡，就容易使得胃氣受傷，影響胃功能的消化與吸收，嚴重者還會導致胃潰瘍；換個角度來看，有些喜歡喝三合一咖啡或總是加上大量的糖的人，也容易因此讓血糖快速上升造成肥胖問題。

另外，空腹飲酒容易讓酒精的吸收較快，也醉得快，又容易刺激胃黏膜，引發胃炎及胃潰瘍等病變，最常出現低血糖、頭暈、心悸、冒冷汗等現象，嚴重者甚至 可能導致昏迷或休克死亡；同時還可能增加罹患高血壓的危險。

2、蔬果汁、檸檬汁

大多數屬性生冷及辛辣、刺激的食物都不適合在空腹時吃，以免造成腸胃黏膜過度刺激，尤其是腸胃功能原本就不好的人，更應該盡量避免，特別是習慣一早起床就喝蔬果汁的人，胃功能最容易出現問題，因為蔬果汁中有太多屬性寒涼的食材，長期飲用就容易造成胃寒，進而產生胃炎。

植物性的食物中或多或少都含有鞣酸性物質，當早上起床時，胃裡的食物已經消化淨空後，在空腹期間喝大量蔬果汁，就會讓腸胃道的黏膜直接接觸這些鞣酸性物質，若胃壁的保護功能原本就不好，它的刺激與傷害也就更大。

除了蔬果汁外，檸檬汁更要絕對避免在空腹時飲用。黃中瑀以其多年中醫臨床經 驗駁斥「空腹喝檸檬汁能養生」的觀點，他指出，很多很會養生的人，胃功能大都不好，究其原因，才發現這些人幾乎每天早上起床都會先喝一杯檸檬水，很多人喝檸檬水的用意是希望能改變體內的酸鹼平衡機制，立意雖好，但檸檬的酸在空腹時進入胃部，會直接刺激胃酸分泌，當被身體吸收後才會由血液代謝作轉換；這種轉換過程速度很慢，也就是說，在轉換前胃部就要先承受檸檬酸的侵蝕，這時，若胃功能原本就不佳，勢必就會出現發炎及潰瘍的現象。

西瓜、水梨等寒性水果，都不適合在空腹時吃太多。(示意圖/常春月刊提供)

3、寒性，含豐富果膠、單寧酸的水果

曾有研究指出，空腹吃鮮果能讓營養素在體內迅速吸收達到效果，但某些含有豐富果膠、單寧酸等營養成分的水果，卻因為容易與胃酸發生化學反應，形成難以溶解的凝膠塊，產生胃結石，不建議在空腹時多吃，例如柿子、番茄、橘子等；而鳳梨因為富含酵素，空腹吃容易傷胃，也被視為空腹拒絕往來戶。

此外，空腹不吃香蕉的原因，除了因為香蕉中的鎂元素，會讓體內的鎂成分突然升高，破壞血液中的鈣鎂平衡，不利健康外，也因為熟透的香蕉含糖分高，會促進胃酸分泌；又因為香蕉助消化又性寒，會使腸胃蠕動變得緩慢，若空腹吃後， 再吃其他食物就容易引起腹痛、腹脹甚至絞痛，因此建議飯後再吃。

其他如西瓜、水梨等寒性水果，也都不適合在空腹時吃太多，除了擔心會引起消化不良外，寒性食物更會讓原本就有胃寒、容易腹瀉的患者，症狀變得更加明顯；而其餘性味屬平的蘋果、葡萄等，則不在此限。

4、豆漿、優酪乳、碳酸飲料

富含蛋白質的豆漿，必須在先吃了澱粉類食物後攝食，才不會被當作熱量來消耗，也能發揮補益的功效；因此，有報導指出，空腹喝豆漿只會浪費蛋白質，也會讓體內營養失衡，加重消化與泌尿系統的負擔。

優酪乳則因含有乳酸菌，雖可調整腸胃道的菌種平衡，但某些有乳糖不適症的患 者反而更要避免空腹飲用，以免腸道黏膜的酵素分泌不足，沒辦法有效分解乳糖， 讓腹瀉情形更加嚴重。

至於碳酸飲料因為含有大量檸檬酸，在代謝過程中會加速鈣的代謝，讓血中的鈣 含量流失，即使不是空腹飲用，只要長期喝，都容易導致體內鈣質的流失；尤其是冷飲，更要避免空腹攝入，以免過度刺激腸胃產生痙攣，久而久之就會導致失調，誘發腸胃性疾病。

5、高GI食物

有國外研究指出，空腹吃高GI（升糖指數）食物，如精緻的澱粉類食物，包括白飯、糯米飯、白吐司或白麵包等，會讓血糖上升速度加快，容易引起飢餓感而誘發食慾，進而增加食量，同時會促進食物代謝，產生大量脂肪，增加體內血液或細胞中脂肪的堆積。

無論是對糖尿病患的血糖控制或想要減重者的體重控制，效果都不好；即使是一般人，也可能影響血糖的穩定度，且有提高代謝症候群、心血管疾病發生的機率。

(中時新聞網)