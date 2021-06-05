這一陣子，國人目光焦點都集中在台灣出現疫情破口，從五月十五日進入三級警戒，國內經濟的內需活動幾乎都停下來，大家每天打開電視，看到政治人物在噴口水，每一個人都把話愈說愈狠，甚至連疫苗都成了朝野政治人物的鬥爭工具，大家盯著每天數百個確診及逾百人死亡的數字，信心幾乎都崩潰，我有朋友每天都要靠安眠藥才能入睡。

其實回到投資的視野，投資有長線，也有短線，投資周期不同，看法也會不同，看經濟也是如此，看總體經濟及看個體經濟，角度也會不一樣，就連看這次的疫情也是如此，大家看到台灣確診病例一直都在個位數，偶爾本土零確診，有的確診病例大多數來自境外，這回突然出現每天幾百個，大家就會很恐慌，現在打開電視，看到名嘴罵來罵去，本來已經很惶恐了，更倍增恐慌。

利空爆量背後有接手

但是在疫情恐慌的當下，我們都記得五月十五日早上十時四十五分行政院長蘇貞昌召開緊急會議，宣布雙北進入三級警戒，那天下午，台北街頭冷冷清清，但這不是最大恐慌，如果從資本市場來看，台股最恐慌的一天是五月十二日，那天台股跌六八○．七六，盤中最大跌點是一四一七．八六，我記得台積電跌到五一八元，聯發科）跌到八二一元，我說先前大家看到台積電、聯發科一直漲，不敢買，現在利空來襲，這是好買點，但大家都不敢買。

台股最低點落在五月十七日，也就是宣布三級警戒後的第一個交易日，其實那一天有四八○八．三九億的大量，加上外資買超三三三．九億元，這個時候投資人最恐懼的心被喚醒，在利空中大量成交也代表背後有接手，台股最低點是一五一五九．八六，很多人都覺得疫情重創台灣，台灣恐怕會崩潰，現在回頭來看，台股不但沒有崩潰，反而又站上一萬七千點，現在差最高一七七○九．二三，只有五、六百點，這是台股五月最戲劇性的變化，這個情況有點類似去年三月台股跌到八五二三．六三，很多人幾乎瀕臨斷頭，但經過那最恐慌的一剎那，台股又撥雲見日。

現在回頭來看疫情的變化，到六月一日為止，全球確診病例上升到一．七一五億，死亡人數也來到三五六．九萬，台灣如果以確診病例排行，在全世界現在排在一四七名，我們有八八四一個確診，一三七人死亡，排在台灣後面的越南，有七四三二個確診，四七人死亡，越南及台灣原本都是亞洲守得最好的國度，確診數最低，這一波印度變種病毒襲來，都出現防疫破口，越南和台灣一樣，也都努力在尋找疫苗，越南已下令蘋果供應鏈廠商努力找疫苗。

歐美復甦推動地球旋轉

從亞洲國家的角度來看，印度二八○四．七萬人確診，三二．九一萬人死亡，是全球第二慘的國家，亞洲上百萬確診的有印尼一八二．一七萬，菲律賓一二三萬，接下來是日本七四．七三萬，馬來西亞五七．二三萬，南韓也有十四萬，新加坡逾六萬、泰國十九．一二萬，台灣在亞洲國家仍然是防疫有成的國家。馬來西亞人口與台灣相當，但超過五七萬人確診，每天都有六、七千人確診，荷蘭人口一千六百多萬，現在有一六七．六七萬人確診，如果從數字來看，台灣比過去一年多來都嚴重，但是並沒有到失控地步，現在如果每天確診人數逐漸收斂，台灣不要走到封城的地步，對總體經濟影響不會太大。

不過這次疫情也出現新的變化，也就是亞洲的疫情有加重跡象，歐美逐漸步上坦途，這兩天我盯著美國疫情變化來看，美國五月三十一日確診數是八一三五人，六月一日是五二三五人，已是過去一年來新低，美國逐漸控穩疫情，這跟美國疫苗全面施打有關，已施打一劑的民眾超過一．六億人，占人口比重四八．二％，已完成兩劑接種的已達三八．一％，有機會帶領全球走上防疫成功的道路。現在歐洲也有進展，法國六月一日只有一一一七人確診，也創了一年新低，這次歐洲祭出七五○○億歐元振興經濟方案，跟美國六兆美元預算案及數字尚未確定的基建方案，看起來會成為改變世界經濟的重要力量。

從疫情改善看下一個投資方向，歐美的經濟復甦會成為世界經濟主要動能，我們來看幾個數字，美國的ＧＤＰ成長是六．四％，零售銷售成長五一．二％，這當中二手車非常暢旺，成衣運動服明顯增長七二六％，令人吃驚！還有占美國消費七成比重的非農就業人數增加二六六萬，美國製造業的ＰＭＩ指數是六一．二，大家很關心的核心通膨（ＰＣＥ）按年增長三．一％，高於市場預期二．九％，是一九九二年以來的新高，大家開始注意美國通膨的壓力，其實這是美國主導的。

拜登政府這次祭出六兆美元的預算案，內容分成三個部分，一個是一．九兆美元的救援計畫，二．三兆美元的就業計畫，及一．八兆美元的家庭計畫，這是美國政府戰後最大手筆的支出計畫，同時未來十年美國赤字也會超過一．六兆美元，這是變相的美國版一帶一路，這次美中角力，美國經過川普到拜登政府，看起來已擺好對付中國的架式。（全文未完）

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(中時新聞網)