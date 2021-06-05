國內社區爆發新冠肺炎疫情至今未見趨緩，本土累計9,248例確診、187例死亡。考量醫療量吃緊，中央流行疫情指揮中心希望輕症感染者能在家休養，將資源留給重症病患。對此，指揮中心也公布「8大警示指引」，提供在居家休養的確診者參考，若出現其中症狀，應盡速聯絡相關單位協助就醫。

指揮中心 4日公布「確診個案居家照護期間警示症狀評估與注意事項」，由於大多新冠感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請感染者先留在家中不要離開。但感染者在居家照護期間，仍需隨時觀察自身症狀變化，若身體出現以下警示症狀時，請立即聯繫 119、衛生局所或撥打 1922。

●無發燒(體溫< 38℃)之情形下，心跳 > 100 次/分鐘

●喘或呼吸困難

●持續胸痛、胸悶

●意識不清

●皮膚、或嘴唇、或指甲床發青

●無法進食、喝水或服藥

●過去 24 小時無尿或尿量顯著減少; 或兒童因為病況無法飲水，出現脫水現象，如：眼眶凹陷、無淚、口腔舌頭乾燥等情形

●低血壓（如果您家中有血壓計，收縮壓低於 90 mmHg）

指揮中心提醒，在居家照護期間可使用通訊診療，並按醫囑使用解熱鎮痛、抗組織胺、腸胃及止咳藥物以舒緩身體不適。

(中時新聞網)