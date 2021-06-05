世界各國目前正針對科技巨頭的壟斷行為展開調查，德國競爭監管機構周五（4日）表示，正在調查Alphabet公司主要子公司Google旗下新聞平台Google News Showcase，確保出版商和其他新聞機構不會因為Google的強勢地位，導致權益受損。

《路透社》報導，德國競爭監管機構表示，對出版商和新聞機構而言，和Google合作能為消費者提供良好的信息服務；但是同樣的，「我們也必須確保這種商業模式不會有個別的出版商或新聞機構，因為Google強勢的主導地位而受到不平等的對待」。

Google對此表示將配合調查，並進一步解釋，該項產品建立在所有出版商和新聞機構都可從中獲益的原則上，同樣也是該公司支持新聞產業的一種方式；Showcase是一個受國際新聞所認可的平台，評估合作夥伴基於客觀、非歧視性的標準上。

Google News Showcase為Google去年10月推出的產品，目前於巴西、澳洲、英國、阿根廷及德國推出，並與500家新聞機構簽約，遍及全球13個地區，運作方式為讓內容自搜尋引擎中完全獨立出來，並將內容於新的平台呈現，而非支付連結和摘要的使用費，Google還會為這些內容付費。

值得一題的是，德國競爭監管機構5月26日表示，正在調查Google的主導地位是否太過強勢，若足以構成壟斷，即須受到德國數位競爭法所規範；Google當時回應指出，人們使用它的服務是因為有所幫助，並非找不到任何替代品，逼不得已的狀況下使用。

(中時新聞網)