靠著午後雷雨，石門水庫4日進帳約400萬噸，蓄水量也回升至19.6%。(圖／水利署官網)

受到彩雲颱風外圍環流影響，北台灣今天午後降下了特大暴雨，台大更出現離譜的時雨量209毫米，翡翠水庫也在半天內進補2600萬噸水量，除此之外，還有網紅特地到石門水庫集水區實況，只見滂沱大雨，讓網友全都嗨翻，直呼水來了。

擁有17.5萬粉絲的YouTuber《小萊姆Small Lyme》4日下午PO出影片「6/4超大暴雨 石門水庫水位暴增 萬人線上祈雨直播」，透過影片可以看到，石門水庫下起了大雨，水位明顯上升不少，周邊甚至出現瀑布，小萊姆也興奮不已，幽默表示「我前幾天一直跳祈雨舞，現在總不用跳了吧」。

小萊姆接著前往阿姆坪觀察石門水庫集水區，只見雨越下越大，停車場的草皮處全部積滿水，往下一看水流不斷灌入石門水庫，也讓他忍不住連喊好幾聲「爽」，直說疫情水情讓人悶了好久，現在看到下大雨，終於有點振奮人心的東西了。

不少網友也紛紛留言、斗內：「雨來了、疫苗也來了，天佑台灣」、「辛苦了，下大雨還拍片給大家看」、「哥你真的是用生命關心水情，太強了」、「你的熱心報導 讓大家感到非常有信心」、「看著大雨，匯入集水區，爽啦」、「老天加油，一次補滿所有水庫」、「要注意安全啦」。

石門水庫蓄水量上月底一度降至8.6%，讓鄭文燦繃緊神經，表示不排除供五停二，但隨後一波梅雨鋒面，讓石門水庫重返雙位數，4日的大雷雨也讓石門水庫進補不少，蓄水量已經接近20%，來到19.6%，大約進帳了400萬噸，目前水量為3964萬噸。

影音取自YouTube/小萊姆Small Lyme

(中時新聞網)