本土疫情大爆發，百業重創，但來義鄉「部落蔬店」卻訂單接不完，實體店面業績增4成、宅配增6成，近來還將推出蔬菜箱。（謝佳潾攝）

本土疫情大爆發，百業重創，但來義鄉「部落蔬店」卻訂單接不完，實體店面業績增4成、宅配增6成，近來還將推出蔬菜箱。（謝佳潾攝）

本土疫情大爆發，百業重創，但來義鄉「部落蔬店」卻訂單接不完，實體店面業績增4成、宅配增6成，當中北部單更占一半以上，但因蔬菜利潤低、加上近日宅配受阻，營運上仍不如以往，因此近日將推出內含雜糧、雞湯的蔬菜箱並在地販售，盼一解眼前困境。

由新來義部落發展協會成立的「部落蔬店」，是提供部落小農販售傳統作物的平台，主打自然農法、農產純天然，協會理事長伊部諾峨‧嘎酷稱，它是族人返璞歸真的象徵。蔬店曾創下月賣逾20萬的好成績，而疫情下更是大受歡迎，意外彰顯部落價值

伊部諾峨‧嘎酷指出，疫情爆發之初，實體店面的業績增加4成，不過後因疫情延燒，族人希望外地遊客暫緩入山，因此在上月21日便自主性歇業，專攻網路銷售，而線上訂單的成績也很好，足足增加6成多，不過整體而言仍與實體店面有落差。

他說，民眾到店內消費時，不僅買蔬菜也會買雜糧，因為都是自己載走沒差別，但線上訂購是靠宅配寄送，它有重量與運費的問題，多數消費者為降低運費，很少會買重量較重的雜糧，通常都只買蔬菜，而蔬菜利潤極低約占10％，雜糧則有30％。

他苦笑，訂單雖然看漲，但利潤卻是極低，加上又遇到宅配業者暫時不收北部的單，影響又更大了，因為目前北部的訂單約占整體訂單一半以上。

不過，他不氣餒，他計畫近期推出內含雜糧、雞湯的蔬菜箱，一樣採線上訂購，但是由他親自送下山，在潮州、萬巒等鄰近鄉鎮定點面交，盼能透過在地銷售的方式解決宅配及雜糧的銷售問題。

「堅持不漲價！」他強調，現在1把蔬菜仍賣30元，他希望藉此給族人機會教育，疫情讓民眾愈趨重視天然食材，進而也肯定部落對傳統農耕的堅持，但唯有持續維護農產好品質、不坐地起價，才能永續經營。

(中時 )