台灣疫情嚴峻，疫苗短缺，日本政府贈送台灣124萬劑AZ疫苗，4日已送抵桃園國際機場。衛福部長陳時中在記者會上，感謝日本政府在這疫情緊張之際，提供疫苗，並在桌上擺放粉紅色感謝牌。前民進黨立委沈富雄對此表示，政府團隊的感謝，可以稍微莊重一點，要有分寸。

沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》中談及日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，他說，日本現在不需要這些疫苗，況且也不是只送給台灣，還送給很多人。124萬劑疫苗，這個量其實也不能算少，比起我們目前為止台灣擁有的疫苗，這個算是多的，但是仍不能解決台灣疫苗短缺的問題，不過，誰說日本第一批疫苗，就要解決台灣的問題，也沒這個必要。

沈富雄接著表示，這批124萬劑AZ疫苗是免費的，也有人講說，以後陸陸續續會達到1000萬劑。不過他認為，日本若真給這1000萬劑疫苗，不會都是免費的。

沈富雄指出，民進黨政府也很奇怪，日本送疫苗，台灣要感謝，他沒有意見。但是陳時中4日下午2點記者會的那個「感謝」，是粉紅色的「Thank you」，那個you的「o」是一個心。他認為，政府團隊的感謝，可以稍微莊重一點，要有分寸；至於應該感謝日本到哪個程度，沈富雄則說，他自己的感情比較沒有那麼豐富。

(中時新聞網)