排球比賽場地中央以球網分開，比賽雙方可帶12人參賽，但是比賽過程中只有6名球員可上場比賽。比賽時，發球員須將球從球網上方發到對方半場，每隊觸球最多三次，就必須將球打到對方半場。排球項目正式納入奧運是在1964年的東京奧運，而2020東京奧運中，將12支球隊分成兩組，各組進行循環賽，每組分別進行循環賽。各組前四名進行四強賽，屆時的賽制將變成淘汰賽制。

近期國際排總公佈了奧運最新分組名單，據最新世界排名，東道主日本直接進入A组1號籤位，塞爾維亞在後，接著是巴西。另外大陸、美國和俄羅斯則被分在B組。接著還要看荷蘭能否進入奧運，若取得奧運門票，他們將分到B組，若沒有義大利取而代之。

另外2021年世界女排聯賽於5月25日至6月25日在義大利開打，共有大陸、美國、巴西、義大利、俄羅斯、荷蘭、日本等16支隊伍參賽，是東京奧運前最重要的比賽之一，參加的隊伍也都幾乎會參加東京奧運，而此比賽採「泡泡聯盟」方式進行，但防疫問題仍讓大家困擾，泰國隊曾於5月上旬曝出新冠肺炎集體感染事件，一度退出，但最終在人員調整後繼續參加。

這次最有實力奪金的非屬塞爾維亞，目前他們世界排名第一，也是世界錦標賽冠軍，不過在里約奧運他們被大陸隊擊敗，所以這次奧運雙方的對決可說是最精彩戲碼之一，在日前塞爾維亞女排名將拉西其(Milena Rasic)則表示，這次在東京奧運場上，目標就是打敗所有強敵拿下金牌，相信本屆他們不會屈服於大陸隊。

(中時新聞網)