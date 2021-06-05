阿斯利康疫苗3月份曾傳出接種後發生血栓副作用案例，但經過調查後發現血栓病例與疫苗間沒有明確關聯性，歐洲藥管局與WHO都建議繼續接種，並持續觀察與收集相關資料進行研究。（圖／路透）

台灣政府在疫情及輿論壓力下終於對外求援，獲得了美日兩國捐贈的疫苗，其中又以阿斯利康(AstraZeneca)疫苗數量最多，近日應該就會為開始為優先人群接種。AZ疫苗先前雖曾傳出血栓報告，導致一些國家短暫禁用，但大多數仍在調查後接受歐洲藥管局建議下繼續接種，其理由是無法證明血栓病例與疫苗相關，加上血栓極低發病率(百萬分之4)亦不因接種疫苗出現差異，因此衡量利弊後仍建議所有年齡層接種。

對於所有準備接種疫苗的民眾，都會面臨同樣的疑惑：「疫苗的副作用如何？安全性如何？」尤其是目前台灣疫苗短缺，民眾亦無可選擇，因此加強對疫苗副作用與安全性的瞭解有其必要，特別是仍有少數國家仍未開放接種AZ疫苗，有關AZ先前發生的血栓報告就更值得詳加瞭解以排除疑慮。

台中市大里塗城國小疫苗接種站上，一位第一類人員正接受疫苗接種。（圖／黃國峰攝）

AZ疫苗是由英國牛津與阿斯利康藥廠合作研製，今年3月17日獲得世界衛生組織(WHO)納入緊急使用列表中。AZ疫苗最初被認為是價格最有競爭力、最容易快速生產並大規模普及的疫苗，在一些國家（絕大部份是歐洲國家）開始接種不久後，傳出零星的報告指稱發生血栓病例。4月7日歐洲藥管局(EMA)、英國藥監局(MHRA)與WHO宣佈介入調查，英國、義大利、比利時3國更首先對AZ提出接種年齡限制，但年齡限制標準不一，有的限制年輕的，有的限制年老的，還23個國家乾脆宣布暫停使用，AZ的股價也因此下跌1.63%。

由日本贈予的124萬劑阿斯利康疫苗，於4日下午運抵桃園國際機場。（圖／衛福部疾管署）

歐洲藥管局調查後發現，在2000萬劑AZ接種後，出現79例血栓，其中有19人死亡。病例出現不尋常的血栓現象，伴隨低血小板等極罕見的副作用，有可能是來自於免疫反應。其中絕大多數病例都發生在接種第1劑疫苗後2周內，而且幾乎都是60歲以下女性。

不過，在經過進一步調查後，EMA認為接種疫苗後血栓的總體發生率和不接種疫苗的人群相比，沒有顯著區別；甚至和其他獲批使用的新冠疫苗相比，阿斯利康新冠疫苗接種後出現血栓的概率也大致相當。該局總幹事庫克（Emer Cooke）表示，由於病例在許多年齡層都有零星出現，因此也無法確認年齡、性別或病史是否構成特定風險因素。

英國藥監局的調查則認為，從已注射超過2020萬劑阿斯利康疫苗報告中，發生血栓的總體風險比例為百萬分之4，因此僅建議將接種年齡限制在30歲以上。WHO安全諮詢委員會對此評估後表示，疫苗與血栓和血小板減少存在可能的因果關係，但仍未證實，還需專門研究加以釐清。

WHO在研究了歐洲EMA與英國MHRA的調查以及其他國家的相關報告後發聲明稱，全球已有近2億人接種了阿斯利康新冠疫苗，而此類負面報告數量很少，WHO將繼續搜集和評估更多資料。AZ疫苗官方則稱，正在與WHO和EMA一起，對接種疫苗後出現症狀的患者進行統一觀察，還會對調查單位公開疫苗的技術文件以方便調查。這些組織對 AZ疫苗血栓案的評估報告發表後，認為疫苗與副作用尚未發現關聯，西班牙、義大利、法國及其他歐洲國家陸續宣佈恢復AZ疫苗接種。

至於在AZ疫苗接種後的副作用，根據官方資料顯示，常見的副作用有：注射部位疼痛（54.2%）、疲倦（53.1%）、頭痛（52.6%）、肌肉痛（44.0%）畏寒（31.9%）、關節痛（26.4%）、輕度發燒（7.9%）等。此外還有些較不常見的症狀包括接種部位產生硬塊及嘔吐，或出現淋巴結腫大、食慾下降、頭暈、腹痛等症狀。醫生通常會建議多喝水、休息，在發燒時服用退燒藥，接種部位疼痛可以適度冰敷，如日發生過敏反應如呼吸困難、氣喘、心跳加速併發全身起紅疹等現象，應立即就醫。

至於不適合接種AZ疫苗的，除了對疫苗成分過敏者或接種第1劑發生過敏反應者之外，包括18歲以下青少年、患中度或重度疾病者亦不應接種，至於癌友則可能因免疫系統功能不全，應與醫師進行個別討論後再評估。

(中時新聞網)