名嘴「宅神」朱學恒先後送了花籃給衛福部疾病管制署、鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，引發熱議。他4日在臉書親曝送花籃用意，並PO出收據表示拿了網友的抖內就是要幫忙捐出去，更嗆1450和側翼「記得不要窮到改圖啊」。

朱學恒以「天生我材必有用，千金散盡還復來」為題，表示面對這麼多沒用的側翼和1450，坦白說只想笑，送花是想鼓勵一下大家，沒料到有不認真的公務員作賊心虛，一看到勉勵官箴的文字就「氣噗噗」，那就代表沒認真，難怪被踩到痛腳。

朱學恒1日送16字花籃給疾管署。(資料照/翻攝自朱學恒臉書)

宅神4日送花籃給新北市長侯友宜，2盆花藍小卡片上寫下「雙城一命，同舟共濟」。(圖/翻攝自朱學恒臉書)

對於被製圖惡搞，朱學恒回嗆，「改圖我也一點都不痛，這些軟弱的側翼連送花都送不贏我，真的很遜。只有小朋友才在乎按讚數和donate（贊助），大人我都捐，誰在跟你當小算盤在那邊算那種小錢啊？」也不在乎是否被退讚，「這種虛擬的東西沒甚麼意思啦」。

朱學恒也PO出台灣護師醫療產業工會、新北市政府社會局、台北市政府社會局的收據，分別捐出3萬元，共9萬元。他說，拿了網友的donate就是要幫忙捐出去，「四方財來四方去」，且之後還會捐款。

最後，朱學恒再次喊話側翼，「那麼瘋狂作圖發言，嚇得覺得你們好像很強的樣子，不然這樣吧，這幾個地方你各位啊捐的比我多，叫你一聲大哥，不然你就只能當小弟啦，如果連捐也不捐不出來，那就是比小弟也不如的小蟲囉～～～記得不要窮到改圖啊」。

朱學恒PO捐款到3單位共9萬元。（圖／摘自朱學恒臉書）

日前網紅四叉貓曾在臉書指出，看到有人討論朱學恒的YouTube頻道抖內金額，所以幫忙整理最近兩周的數據。四叉貓透露，1日送花到疾管署後，朱學恒開了一集近兩小時的直播，該集直播總共收到7萬6818元台幣，創下該頻道單集收到最多抖內的紀錄，並在留言處說，以宅神的身價，「2小時賺7萬元這種事他才不會看在眼裡啦」。

(中時新聞網)