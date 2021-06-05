鋒面影響，易有短延時強降雨。（本報系資料照）

（06：40更新）「彩雲」颱風減弱，然劇烈天氣依照影響台！鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局今（6日）早針對彰化以南8縣市發布布豪、大雨特報。氣象局提醒，周末各地天氣仍不穩定，西半部及東北部地區容易有大雨或豪雨，尤其南部山區有局部大豪雨發生的機率，提醒民眾要特別小心。

今日高雄市、屏東縣地區及嘉義、臺南山區有局部大雨或豪雨，南投、彰化至臺南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

今日東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風；西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生，請注意。明日西南部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島亦有較強陣風，請注意。

氣象局表示，今天天到7日，梅鋒面滯留在台灣上空，各地降雨會比今天更多更廣，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨；週末是影響最明顯的期間。

氣象局說，滯留鋒面抵達台灣上空，附近有中尺度對流生成及消長，局部地區可能會出現短時間強降雨，預期比上波梅雨更多降雨量，周末期間西半部、東北部地區及南部山區易有大雨或豪雨，甚至要留意有大豪雨發生可能。

(中時新聞網)