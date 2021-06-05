前美國總統川普因違反臉書（Facebook）規定遭停權2年，川普反嗆這是對選民的侮辱，並再提起2020年總統選舉舞弊的錯誤陳述。

川普聲明指出：「臉書的決定是對7500萬創造紀錄人民，和其他許多人的侮辱，他們在2020年總統大選投票給我們。」

這家社群網路巨擘表示，川普因違反臉書就川粉對美國國會大廈致命攻擊的規定而受此處罰。

臉書還表示，將不再為政治人物的欺騙或辱罵內容提供全面性豁免。

(中央社)