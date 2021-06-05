違反規定遭臉書停權2年 川普：此舉是侮辱選民 10:122021/06/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前美國總統川普因違反臉書（Facebook）規定遭停權2年，川普反嗆這是對選民的侮辱，並再提起2020年總統選舉舞弊的錯誤陳述。(圖/shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前美國總統川普因違反臉書（Facebook）規定遭停權2年，川普反嗆這是對選民的侮辱，並再提起2020年總統選舉舞弊的錯誤陳述。 川普聲明指出：「臉書的決定是對7500萬創造紀錄人民，和其他許多人的侮辱，他們在2020年總統大選投票給我們。」 這家社群網路巨擘表示，川普因違反臉書就川粉對美國國會大廈致命攻擊的規定而受此處罰。 臉書還表示，將不再為政治人物的欺騙或辱罵內容提供全面性豁免。 紓困4.0來了 藍委曝「接到許多民眾陳情」：沒一個適用 家戶感染總會燒光 名醫：新北不會有下波高峰 (中央社) #臉書 #川普 #總統 #規定 #侮辱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 59陸企列美黑名單 含華為、中國移動 04:102021/06/05 焦點新聞 違反臉書規定 川普遭處停權2年時間 04:582021/06/05 國際 疫苗來太少 年底難達7成解封 04:102021/06/05 焦點要聞 防政治人物言論脫序 臉書不再寬鬆對待 04:102021/06/05 話題觀察 紓困受薪階級不足 英系不滿意 04:102021/06/05 焦點要聞 台中隊員雪攀墜谷亡 領隊判1年8月 04:102021/06/05 地方新聞 兒子線上畢典侯昌明家中盛裝出席 04:102021/06/05 娛樂新聞 陸港觀盤－陸港股整理 水平估值合理 04:102021/06/05 全球財經 盼28兆基建計畫過關 拜登讓步了 04:102021/06/05 話題觀察 京元電移工爆疫情群聚 勞動部：雇主自行停業薪資應照給 09:002021/06/05 生活 日本124萬劑疫苗來了 藍委一句話曝玄機 08:412021/06/05 政治 國際熱門新聞 違反規定遭臉書停權2年 川普：此舉是侮辱選民 - 國際 - 中央社 新加坡開放私立醫院申請 免費為民眾打科興疫苗 - 國際 - 中央社 理性彭斯遇上老番癲川普 CNN分析問鼎2024大選的機會 - 國際 電郵認證新冠病毒非實驗室外流 美防疫隊長專訪回應 - 國際 「容易想上大號」 日警察署長狂偷衛生紙下場慘了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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