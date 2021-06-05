苗栗京元電子廠爆群聚，現已累計67人染疫，中央流行疫情指揮中心特別派遣福部醫福會執行長王必勝進駐並成立前進指揮所，而王必勝昨抵達苗栗後，深夜在臉書發文表示，「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況。給我們一點時間，幫我們加油。」

京元電子廠爆發群聚感染，累計67人確診，昨快篩1915名員工，其中51人結果為陽性，現已住進隔離宿舍、接受PCR採檢。由於苗栗疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心特別派遣王必勝及4名防疫醫師進駐「前進指揮所」，將全力協助縣府，並協調採檢、後送等防疫相關事宜。

而王必勝抵達苗栗之後，昨深夜在臉書發文表示，苗栗前進指揮所第一天。「一如預期的紛亂，比想像中複雜嚴峻的狀況。給我們一點時間，幫我們加油。」

貼文引起網友討論，「有指揮中心進駐苗栗我就放心了」、「王醫師及團隊們 你們辛苦了！加油！」、「感謝醫護人員們的辛勞，台灣有你們真好」、「辛苦了，希望可以控制住」、「真的辛苦了，務必要保重好身體」、「辛苦學長了，每次都赴湯蹈火」、「感謝學長再次出手相救」。

其實這並不是王必勝首次到疫情熱區、設立前進指揮所。今年1月桃園醫院發生群聚事件的時候，他就曾奉命進駐，並成立前進指揮所，與多名感染管控專家一起釐清桃園醫院當時SOP的漏洞。

(中時新聞網)