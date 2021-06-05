行政院紓困4.0申請與時程。(取自行政院臉書)

行政院推出紓困4.0補助方案，昨(4日)為個人紓困首發，只要是去年已申請過，今年也符合資格者，像是農漁民、計程車、遊覽車、租賃車司機、導遊等對象，都會陸續入帳，依各部會規定，最多可領到3萬元。據統計，第一天領到個人紓困補助的共有360萬人。

根據行政院宣布的紓困4.0方案，紓困4.0的對象包含中低收入戶、農漁民、自營業者無一定雇主勞工、有工作無勞保及非農漁民身分者、自營或無一定雇主之藝文工作者、計程車、遊覽車、租賃車司機、導遊、領隊、視障按摩師，以上個人紓困對象若去年已有申請相關資料，那麼紓困金於4日起陸續匯入，今年新申請者將於7日開始受理辦理。

其中在個人紓困方面，過去投保金額2.4萬元以下的自營業者才能領紓困金3萬元，紓困4.0將增加投保金額2.4萬以上的民眾，在經過排富後，也可以領1萬元。然而，據《ETtoday新聞雲》報導，政府發放個人紓困金的第一天，領到補助的約有360萬人。

另外，據《中國時報》5日報導，行政院推出紓困4.0補助方案，4日首發就造成中華郵政「e動郵局」系統大當機，不少民眾因為手機不能確認紓困金發放，改至實體自動提款機查詢。但有民眾投訴，e動郵局系統昨天大當機，不論透過手機App或電腦網頁都無法確認紓困金是否入帳，只能外出前往自動提款金確認，人流移動恐成防疫破口。

(中時新聞網)