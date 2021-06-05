北台灣昨降下驚人大雨，尤其台北市受影響最大，全市近300處一度積水；位在台灣大學的自動觀測站，更出現時雨量209毫米的誇張紀錄（自動站不列入紀錄）。今天中午過後，暴雨會再度上演嗎？中央氣象局長鄭明典一早分享，台灣附近「強對流胞正在排隊，影響時間會比一般午後對流更久，降雨持續性高！」

「這種雨，持續性很高」，鄭明典劈頭就說在此條件下的雨勢，一旦開始就會下很久，因強對流胞移動速度緩慢，短時強降雨也確實容易致災。他分享衛星雲圖，隱約看得出排隊成列的強對流胞，「這是很常見的一類梅雨雨型」。

鄭明典強調，當類似的天氣型態出現，通常強對流胞生命週期會拉長，影響絕不是普通的午後對流下到晚上就沒了，時間更長；加上移速慢，「走到哪雨下到哪」，大量降水在一個地方待久了，自然容易造成排水不易甚至積水。

彩雲昨晚減弱為熱帶性低氣壓後，已併入滯留鋒面中，它陣亡前引進的西南水氣，和今起抵達的鋒面，會結合並發揮到什麼程度？將是這幾天的觀察重點，不排除昨天的暴雨，再度上演。

彩雲已併入鋒面，今起梅雨滯留，全台天氣極度不穩定。（翻攝鄭明典臉書）

(中時新聞網)