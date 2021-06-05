法國公開賽傳出有選手涉嫌打假球，俄羅斯女將席琪可娃(Yana Sizikova)本周四遭到巴黎檢方逮捕，起訴罪名為「運動收賄與謀劃詐騙」。席琪可娃前日才在法網雙打被淘汰，她的律師向《美聯社》證實逮捕的消息，並表示被捕的席琪可娃十分震驚。席琪可娃去年9月在法網輸掉一場雙打，比賽中忽然出現大量投注，引起檢方懷疑。

去年法網因為疫情延後到9月，席琪可娃與美國女將布倫格爾(Madison Brengle)組隊雙打，她們首輪敗給羅馬尼亞的米圖(Andreea Mitu)和蒂格(Patricia Maria Tig)。這場比賽被發現有幾筆不尋常的高額投注下注在羅馬尼亞組合，賭她們會贏得第2盤的第5局。該局正好輪到席琪可娃發球，她出現3次雙發失誤，然後在一次接球時跌倒，直接奉送對手1分。

那場比賽因為疫情而沒有觀眾，羅馬尼亞組合以7-6、6-4獲勝。這種缺乏關注的雙打比賽卻有人針對某一局投注數萬歐元，令人生疑。雙打規則是每一局輪流發球，注碼集中在席琪可娃發球的那一局，因此參賽的4位女將只有她被逮捕。

席琪可娃堅稱自己的清白，在被訊問時拒絕律師協助，情況對她非常不利，如果被定罪將面臨終身禁賽與數十萬歐元罰款。席琪可娃目前WTA單打排名第765，雙打第101，她本屆法網的搭檔是俄羅斯同胞亞歷山卓娃(Ekaterina Alexandrova)，她們首輪就被澳洲組合以6-1、6-1痛宰出局。

(中時新聞網)