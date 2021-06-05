一位舊金山音樂人退休後整理過往收藏3000多張黑膠唱片，赫然發現1973年他從家鄉的圖書館借出一張巴布狄倫唱片沒還。48年後，他寫信道歉並寄回唱片，主動補上欠費。

遲到了48年，62歲的賽門（Howard Simon）給2400 英里之遙、位於俄亥俄州（Ohio）的圖書館寫了一封道歉信。他說，最近退休之後，利用機會去處理多年來忙於事業和照顧家庭而忽略的若干生活小事，發現到一張圖書館的唱片夾雜在他個人的音樂收藏中。

他在信裡寫道，「真的過期很久，我非常抱歉！」當年他從圖書館把巴布狄倫（Bob Dylan）「自畫像」（Self Portrait）專輯借出來時，只是一名國中二年級的學生。

巴布狄倫是出生於1941年的美國反叛文化代表兼搖滾歌手，2016年10月瑞典學院把諾貝爾文學獎頒給他時引發爭議聲浪。「自畫像」（Self Portrait）是狄倫的第10張錄音室專輯，於1970年6月發行，曲目中有些原創作品以及流行和民歌翻唱曲。

從1973年7月借出唱片未還到了賽門發信那天，逾期未還時間約1萬7480天，他以一天10分美元的罰金計算，附上175美元（約新台幣4822元）支票，告訴圖書館「如果您願意，請收下」。賽門本身是音樂人，他另外捐贈圖書館一張他的音樂專輯「西部保留地」（Western Reserve）。

俄亥俄州大學高地（University Heights）圖書館分館經理菲力普（Sara Philips）表示，圖書館早就不收逾期規費，只要把東西歸還就好，圖書館不打算處罰任何人。

菲力普在圖書館的網站上寫道，「我們很感恩賽門歸還唱片，現在我可以說我們扯平了」。她請求賽門同意對外公開這個故事。

舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle）報導，賽門沒有預期到歸還唱片的小動作會引起注意。他說，「我覺得有趣、但有點出乎意料」。

令人吃驚的是這張唱片跟著賽門到處遷居卻沒有被搞丟。

1976年賽門離開俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）搬到伊利諾州芝加哥，之後足跡歷經新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）、南加州洛杉磯、北加州柏克萊和沙加緬度（Sacramento），1990年代終於落腳舊金山。

他告訴圖書館，唱片封面有點磨損，但兩張黑膠唱片仍維持不錯的狀況。許多樂評家對巴布狄倫「自畫像」專輯的評價不佳。音樂雜誌滾石（Rolling Stone）曾批評「自畫像」是狄倫「最奇怪的專輯」。

身為音樂人，賽門認為，該張專輯製作過度，很多歌曲不是狄倫原創，他很少播放。這或許是原本借來的唱片，卻經歷48年後才被重新發現、歸還的原因。不過，把屬於圖書館的唱片寄回當天，他重新添購一張，加入他的音樂收藏之列。

(中央社)