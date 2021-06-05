歌手小樂（吳思賢）的親姐姐，也就是時尚名人吳思顏，2016年年底與老公完婚後遠嫁杜拜，近年鮮少在螢光幕前曝光，因為新冠肺炎肆虐全球，住在杜拜的她透露已施打兩款疫苗，對身體產生的副作用也略有差異。

吳思顏透露1月時施打大陸Sinopharm研發的疫苗，事隔數個月之後，為了往後旅遊方便，前天（3日）則是預約到家裡施打第一劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗，預計20天後再施打第二劑，對照施打兩款疫苗的副作用，她表示沒有太大差異，頂多就是輝瑞打完手臂比較痛一點，頭也比較痛跟漲一點，至於老公則是手臂比較酸痛，也相較比較疲累一點。

吳思顏透露施打兩款疫苗後副作用差異。（圖／annwubaby IG）

吳思顏因為打了疫苗的緣故，強迫自己早點睡覺，隔天起來除了手臂還有點痠痛之外，身體已經沒有其他不適，更開心表示：「看來我今天可以做個有氧運動」，但也因為施打疫苗的緣故，讓她考慮與老公的二胎計畫必須往後延幾個月，接著更透露在杜拜施打疫苗是免費的，而且可以預約「特殊服務」，就是到家裡打疫苗，但前提是得要多付一點錢。

她日前表示原本預計6月中回台灣，但礙於回去也不能和家人朋友們好好相聚，只好決定延後返台，更透露兒子相當想念舅舅，時不時就常常提到他，忍不住開玩笑表示：「他最常掛在嘴邊，每天至少一次的就是我弟，到底前世是有什麼淵源嗎？每天這樣我都煩了」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)