氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今日2時中央氣象局雷達回波合成圖顯示，在台灣東方海面的弱螺旋狀回波，為「彩雲」殘餘的低層環流，原在其西側的水氣已併入「梅雨滯留鋒」，台灣西南側大氣很不穩定，有雷雨胞在其中消長，伴隨閃電的現象。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日至7日「梅雨滯留鋒」在台灣附近徘徊，有激發「中、小尺度」對流系統的條件，並伴隨「劇烈天氣」及大量降雨，各地皆應注意天氣變化及氣象局的特報。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，8日至11日「梅雨鋒」雖逐漸北移，台灣附近水氣仍多，天氣很不穩定，午後易有「強對流」發展，應注意「劇烈天氣」的發生。

吳德榮指出，這波「梅雨滯留鋒」所累積的大量降雨，與上一波比，約在伯仲之間，再加上連續多日午後強對流的加持，目前旱象應可獲得進一步的紓解；但其所伴隨的「劇烈天氣」，還是有可能致災的，應注意防範。

(中時 )