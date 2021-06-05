本土疫情不斷擴大，日本政府贈送台灣124萬劑AZ疫苗，昨日（4）已抵達台灣。國民黨立委李德維質疑，日本能夠一出手就送台灣124萬劑疫苗，比台灣「大內宣」1年多，自己買到並實際到貨的數量還多，呼籲各界必須好好深思：「我們應該感慨日本太厲害了？還是我們自己實在太無能？」

李德維昨日在臉書發文表示，日本贈送台灣的AZ疫苗，就像久旱逢甘霖，感謝日本政府出手相助，樂見台灣人民在東日本大地震當年以善意善款結的善緣，如今得了善報。但他不懂的是，日本國內「暫緩施打」而轉送台灣的疫苗，一出手就是124萬劑，竟然比台灣大內宣了1年多，自己買到，並實際到貨的疫苗還要多。

李德維指出，去年底衛福部部長陳時中說，「有把握」的疫苗是2000萬劑；今年2月，行政院院長蘇貞昌更加碼到2500萬劑；今年5月，總統蔡英文則喊到3000萬劑，扣掉極具爭議的1000萬劑國產疫苗，也還有2000萬劑。但是宣稱買到1000萬劑的AZ，至今到貨11萬劑，到貨率1.1%；說會從COVAX取得476萬劑，至今到貨60萬劑，到貨率12.6%；又說買到505萬劑莫德納，至今到貨15萬劑，到貨率不到3%。

對此，李德維坦言：「所以，我們應該感慨日本太厲害了？還是我們自己實在太無能？」並強調，既然日本的AZ疫苗來了，請指揮中心也別再拿所謂「原廠授權書」，刁難其他熱心捐助疫苗的民間人士與單位。

(中時新聞網)