眼見薛洛德在今年季後賽表現很差，湖人傳奇球星魔術強生5日批評，「我不認為他是合格的湖人球員，也不知道管理階層是否把他簽回，但我認為他沒有帶來湖人需要的求勝心態，在我看來，他在這個系列戰很失敗。」但薛洛德似乎不以為意，更有打算續留湖人。

薛洛德今年夏天將成非限制自由球員，也打算投入自由市場測試身價，先前也拒絕湖人提出4年8400萬美元續約條件，目前傳出尼克與熱火都有興趣招募他，他更曾一度刪除個人IG的湖人控衛自介，卻馬上恢復原狀避免外界持續批評。

只是今在湖人季末記者會上，薛洛德表示，「在湖人的時光是一段很棒的經歷，你們都知道接下來會發生什麼，我們還有還沒完成的事業，也欠球迷很多東西。接下來我會跟詹姆斯一起練球，等到他與安東尼戴維斯歸隊，你會得到很多空檔出手機會。」

「我跟湖人總管佩林卡在整個球季都保持密切關係，」薛洛德表示，「他告訴過我，無論我需要什麼，我都可以去找他。」看來薛洛德無疑只想追逐頂薪合約，問題是以他在今年季後賽首輪的狀態來看，湖人反而需要好好考慮一下是否留他才對。

(中時 )