奧克蘭運動家的小聯盟球隊爆出伙食太寒酸的爭議，有人把球員的「便當菜」貼上網，這個便當盒打開後的內容物只有兩片吐司加一片起司、一片番茄、少許生菜，以及一個幾乎沒料的捲餅。網友狂酸「我的狗都沒吃這麼差」「運動家是不是破產了」，而且這不是早點，是球員們的賽後餐點，年輕小伙子哪吃得飽。網友估計這餐大概只要1美元，甚至0.75美元（約台幣20元）。

Players in the Oakland A’s organization shared these photos of their recent post-game meals.



No employer would serve these meals to employees they care about. Why are the A’s serving them to their future Major Leaguers? pic.twitter.com/cIFqiPg6iX — Advocates for Minor Leaguers (@MiLBAdvocates) June 1, 2021

運動家總裁卡瓦爾(Dave Kaval)發布道歉聲明：「幾周前我們得知小聯盟球員的賽後餐點，品質低劣完全沒達到我們設定的伙食標準，我們即刻終止與該家供應商的合作。」

電影《魔球》的劇情裡，當時的總管比利比恩(Billy Beane)一度要求大聯盟球員自行掏錢支付販賣機的汽水，讓球員很不滿意，後來他巧妙地藉著交易的機會向其他球隊的總管索求汽水費用。網友紛紛拿這個橋段來嘲笑他們寒酸的三明治便當，還有去年疫情時運動家苛待小聯盟球員的劣跡，再度挫傷球團形象。

同時這讓美國網友想起2017年的一場Fyre音樂節，媒體公司Fyre找來饒舌歌手Ja Rule，在大西洋上舉辦一場「盛宴」，出席者繳交數百美元高額費用，被承諾可以吃到豐盛的美食。結果晚餐的照片貼上網，居然只是兩片吐司、兩片起司、一片番茄、少許生菜而已，和運動家的寒酸便當一模一樣。因此運動家這次的便當也被譏為「Fyre餐」。

(中時新聞網)