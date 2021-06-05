紓困4.0項目簡表。(取自中國時報)

台灣疫情猛爆，衝擊民生，行政院推出紓困4.0補助方案，並於昨(4日)起陸續撥款，預計將有730萬人次受惠。但是國民黨立委洪孟楷今(5日)在臉書透露，「接獲許多民眾陳情，反映生活困難，但眼下的紓困沒一個適用！」

洪孟楷5日在臉書指出，疫情持續緊張，許多國人都面臨沉重的壓力，雖然行政院通過防疫紓困特別預算案，但還是有許多國人看的到、吃不到，國會辦公室也接獲許多民眾陳情，反映生活困難，「但眼下的紓困沒一個適用！政策需要救急、要能解燃眉之急」。

反觀其他國家做法，洪孟楷直言，放眼世界各國都有對全民普發現金的例子，如美國就直接發放上千元美金、日本也提供每位國民十萬日圓補貼日常開銷，「為何我們不能發現金？現階段紓困都是延續去年方案，無法對症下藥、幫助急迫需要的國民度過難關」。

洪孟楷表示，因此國民黨團凝聚共識，非常時期要有非常作法，力求向國民普發一萬元現金，因為紓困就是要救急，發現金不需複雜流程、更不需排隊領取（不會有群聚問題），最重要的是幫助每個家庭在疫情中，好好的生活。

洪孟楷強調，這不是政策買票、是把錢花在刀口上，而是真正幫助在疫情期間困難生活的每位國人，適時的度過難關。對此有網友表示，「各行各業都陷入衰退中」、「真的...沒保公會勞保，只繳國民年金的人都沒紓困到，支持一人一萬」、「聽到我們基層的聲音」，但也有人質疑「可能嗎？」

(中時新聞網)