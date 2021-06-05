台灣昨新增的本土及校正回歸共472例，新北市就幾乎佔了一半，新增225例本土，新北市長侯友宜昨擔憂地說「新北未來可能面對新一波高峰。」不過，名醫沈正男認為侯多慮了，因為第二波疫情出現是因為家戶感染，但因為如今實施三級警戒，家戶感染遲早會燒光光，因此他認為新北不會有下一波高峰。另他也覺得進去確診者家庭快篩沒意義，更重要的是家庭接觸者應確實匡列與隔離。

沈正男昨在臉書發文表示，新北市長侯友宜說「新北未來可能面對新一波高峰」，他認為是過慮了。從他製作的新北每日新增個案與Rt值的圖，可以明顯看見這周的確診數較上周減少了約7成左右，跟台北差不多。

沈正男認為，新北的第一波確診高峰出現在5月17日，原因是5月12日的疫情；而第二波的確診高峰則是在5月24日，原因是家戶感染，但其實家戶感染的源頭也是第一波感染。比起台北，新北家戶感染更嚴重，因此導致5月24日發病人數超過了5月17日。

沈正男進一步解釋何謂家戶感染，基本上就是傳不出家門，因為門口就是三級警戒，而只要維持三級警戒，家戶感染就會有燒光的一天。不過，家戶感染其實不該等自己燒光，但因為先前無法做好「匡列」與「家內隔離」，因此才會傳得亂七八糟，進而導致第二波高峰。不過，現在家戶感染是越燒越少了，因為就算不做其他處理，家戶感染終究會燒光，這就是為何不會有第三波高峰的原因。

沈正男說，關於侯友宜說要匡列新北「重熱里」或去確診者家中快篩，他認為如果其他家人如果無法被匡列或確實隔離，仍會有家戶感染發生。台灣去年能創下超低的Rt值，就是因為地毯式的匡列和確實家內隔離，若家中不方便，也可以住到檢疫旅館。

沈正男也說，可惜現在新北還是無法達到去年那樣匡列與隔離，因此現在的Rt值是靠著三級警戒壓下去的，和去年不一樣。話雖如此，但新增的案例數還是會繼續下降，只不過沒有辦法一周就降一半、兩周就剩四分之一。

沈正男提到，台北市現在已重新啟動疫調並匡列，新北市也應該要逐漸恢復了。他並表示「新北的疫情正在緩和當中，大家不必太緊張。」

(中時新聞網)