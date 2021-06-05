新冠肺炎疫情嚴峻，京元電子爆發移工群聚染疫，京元電子隨即宣布停工48小時，勞動部表示，若為雇主因應疫情自行停業，勞工無須請假，雇主仍須給員工薪資。

京元電昨天發出重大訊息指出「因應COVID-19疫情，本公司產線自今日19：20開始全面停工48小時進行清消」。

勞動部說明，若勞工因職業因素而染疫，雇主應給予公傷病假，並給付相當於原領工資工資補償，若因此所致死亡、失能、傷害或疾病，雇主亦應依勞動基準法有關職業災害規定予以補償；若非因職業上原因染疫，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假療養。

至於給薪，勞動部指出，若雇主因未落實防疫措施被政府勒令停業，屬可歸責雇主事由，工資應照給；雇主因應疫情自行停業，移工無須請假，雇主仍須給員工薪資；若因政府遭強制停業，使員工無法上班，由勞資雙方協議工資。

勞動部提及，此次移工群聚若遭認定為未依生活照顧服務計畫書執行，涉及違反就業服務法第可處6萬至30萬元罰鍰，並依第72條規定廢止雇主違反規定移工人數名額。

勞動部指出，將配合指揮中心指示通盤檢討移工管理作為，針對移工宿舍管理，督導強化仲介公司責任，並適時提供雇主與仲介公司協助共同防堵疫情擴散。

(中時 )