有網友在臉書社團表示，警察經常來他家借調家門前的監視器，理由都是公有監視器壞了，文章曝光後，有網友在留言區喊可以「收費」，讓一名基層員警忍不住跳出來解釋，列了八大點解說調閱監視器一事，掀起討論。

一名網友3日在臉書社團《匿名2公社》發文，內文指稱，警察經常來借調他家的監視器，日前則因疫情緣故拒絕了警察，而該篇貼文下方留言則有一些人說，「跟警察收錢」、「可以收費喔500至800元」。

該文章發布後，一名自稱基層員警的網友跳出來發文，表示看到民眾的想法有點無奈，親自出面解釋調監視器這回事。該員說，第一，通常會借監視器的都是好警察，不外乎是有民眾出事，警察才會到處尋找畫面；第二，不是不調公家監視器，是為維護人民隱私權以及公家經費有限，因此公家監視器難以廣設。

第三，大多數人討厭警察，在調監視器時，通常四處都受到刁難；第四，不少被借調單位都要求警方出示公文，但跑公文耗時三天，然，民用監視器畫面通常只存留一星期，動作晚一些畫面就會被洗掉。

第五，多數民眾不會操作監視器，也喜歡熱心探聽他人案情，常常聊到最後仍沒借到畫面，徒勞一場；第六，向警察收費不是不行，但經費並無法被單位核銷，若也找不到替代的項目支付，就只能作罷。

第七，接案卻碰壁是多數警察的日常，而案子無疾而終，最終導向辦案品質低落，受害的其實是每個人；第八，不給調監視器當然不會怎樣，但任何人都有可能成為受害者，所以如果有能力的話，希望大家都能成為願意幫助他人的貴人。

該位員警也在文末寫下，盼望大家能透過互相幫助給予正向循環，而不是互相傷害讓負面充斥。不少網友看了文章後，在留言區大嘆「辛苦了」，還有網友分享，之前他家遭竊20萬，隔壁彩券行不願意借調監視器，沒想到後來彩券行的整本彩券被竊走，反過來要向他借監視器，他便淡淡地回應，「抱歉壞了。」

(中時新聞網)