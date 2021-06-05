上月19日起各大校園停課，不少兒童改成遠距上課進行學習，社福機構指出，不少單親或隔代教養家庭的孩童，因停課失去校方提供的營養午餐，有鑑於此，社福機構推動「兒童待用餐」的服務，協助孩童有能繼續用餐的機會。

基督教芥菜種會表示，自上月19日起停課自今，許多單親或隔代教養家庭，因為停課而失去校方的營養午餐，且那餐可能是每日僅有的一餐，對此，芥菜種會推出「兒童待用餐」的服務，透過募款取得資金，再由社福機構為弱勢兒童代為購買每日的午餐，維護孩子健康的權利。

芥菜種會指出，19日至今桃園地區每天平均協助近20位弱勢孩童使用「兒童待用餐」，並說明，有些地方政府的政策是家庭先墊付餐費，待疫情過後再由政府單位撥款返還，機構表示，對於弱勢家庭而言，代墊餐費仍是負擔。

芥菜種會社區發展處認養部主任游婷婷表示：「對這些弱勢孩童而言，失去學校提供給這些孩子的營養午餐，等同晚餐也沒了，因為中餐沒吃完能打包回家當晚餐。」芥菜種會也指出，除「兒童待用餐」外，機構亦會協助發放急難救助金與防疫物資包，協助這次疫情受到影響的家庭。

(中時 )