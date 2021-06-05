國民黨團赴總統府 高喊「我要疫苗，台灣要活命！」

日本援124萬劑AZ疫苗昨(4日)抵台，但國民黨擔憂以蔡政府取得疫苗的速度，恐無法在年底達到7成覆蓋率目標，一項「我要疫苗，台灣要活命！」活動，自昨起展開，每日上、下午分別至總統府、疾管署抗議，要蔡政府勿阻擋民間取得疫苗。

今日國民黨黨團總召費鴻泰（中）與同黨立委、號稱藍營女戰神的鄭麗文、葉毓蘭，與李德維等多位立委一起前往總統府進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。費鴻泰說，「指揮官陳時中、總統蔡英文聽到嗎?我們只要命，如果你有良心趕快讓疫苗趕快通過，我們需要活下去，人民要的真的很卑微，只要活得健康活下去，我們這一周每一天都會來，看你良心有沒有活過來、有沒有變黑，人民真的很痛心，人民會把你的所作所為放在心上，台灣老百姓還能等三個月嗎?」

鄭麗文說，民進黨執政之後，只有四字可以總結，就是「吃向難看」，不但在官位上、國家資源，甚至於連日本疫苗來台灣都紛紛出來攬功，「為何要擋掉永齡基金會、佛光山疫苗?百般刁難，每天創造各種不同障礙刁難民間捐贈疫」、「民進黨不要再吃向難看，才是今天疫情惡化最大元兇，請戴罪立功，這周內立刻放行永齡基金會、佛光山疫苗，相信未來會有更多民間團體、企業跟進，台灣人民自己救自己」。

(中時新聞網)