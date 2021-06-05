為了守護台灣經濟最重要的命脈，國軍弟兄進駐新竹科學園區，不到半天蓋好50座帳篷，做為專案篩檢站，5日起正式啟用，全力保護「護國神山山脈」。新竹市長林智堅今天凌晨PO文，指在國防部大力協助下，竹科篩檢站從無到有只花了8小時，令人感動。

在苗栗京元電子爆發員工群聚感染後，鄰近的新竹縣、市如臨大敵。林智堅透露，他接到竹科企業主電話，盼市府協助園區進行外籍移工篩檢，除了考量員工健康，也確保產能不受影響。

林智堅說，他向蔡英文總統求助，得到「放手去做」的指示，沒多久，國防部長邱國正電話就來了，在了解竹市需求後，包括第三作戰區指揮部、陸軍裝甲584旅、湖口聯保廠、新竹後備指揮部等單位立即投入，4日進場，下午就完工。

林智堅的文已逾1萬人按讚，不少網友感謝國軍大力協助，還有其他出力支持的團隊，「大家一起加油，守住台灣」、「弟兄們辛苦了，新竹人謝謝你們」、「我們也會做好宅在家耍廢的重要任務」、「第一線的醫護人員也辛苦了，大家都好棒」。

(中時新聞網)