【愛傳媒蔡詩萍專欄】在疫苗非常欠缺的壓力下，來自日本、美國的疫苗捐贈，總算有了突破性進展，儘管，還不足以全面滿足需求，但必須說，就跟前幾天的及時雨一樣，「來得正是時候」！

我的評論原則，從來不變，不唱衰，但要批評。唱衰，是你無論做什麼，我都負面評價！批評是，你做的差，我就K，但你做的不錯呢，我亦不忘肯定。

來自日本，美國的疫苗捐助，必須說，很不容易。這是台灣外交的突圍，也是民主台灣國際形象的附加價值。

正因為，此時此刻，國際上，疫苗成了國安問題，成了國家主權向外展示的媒介，日本與美國，能如及時雨一般，把疫苗捐贈到台灣，正說明了，美日兩國「突破」了「邦交國中國」的封鎖，毫不顧忌的，於疫苗議題上，以人道關懷，感謝回報，等等名義，紓解了台灣渴求疫苗的焦慮感。

可以想見，當執政的民進黨政府，對外抗拒中國大陸的「疫苗統戰」，對內承受民間「給我疫苗其餘免談」的龐大壓力，而採購之疫苗又遲遲不能充足供應之際，來自美日兩國的疫苗，不啻是政權保衛戰的及時雨！

必須說，這場疫苗的「內政—外交戰」，美日兩國，幫了執政黨大忙。這其中，必然是有美日戰略同盟的考量，不讓台灣在欠缺疫苗的處境下，一再承受來自中國的疫苗統戰壓迫；可是，台美之間，台日之間，向來的友好，長期的經貿社經互動往來，甚至，台灣對日本震災的龐大民間捐輸，絕對在這當下的「疫苗政治」、「疫苗外交」上，扮演了多元性的催化角色！

除了國際政治的種種複雜因素外，駐美代表蕭美琴、駐日代表謝長廷的居間籌謀，不免是一定要給予按讚的。

尤其是，對駐日代表謝長廷，過去我對他的批評從來沒少過，可是，在日本捐贈疫苗給台灣這件事上，我不能吝於按讚就，給他！

日本對台灣，儘管基於國際戰略因素，基於台日長期歷史社會交往因素，「理應」在疫苗上「行有餘力」幫助台灣，但若欠缺駐日代表扮演居中協調的角色，在時機上，未必能拿捏得恰到好處。這是我們理應感謝謝長廷大使的原因！

政黨競爭，是很冷酷現實的競爭。

執政黨反應遲鈍，民意如流水，以前可以載你的舟，當下，之後，亦可能覆你的艇！反對黨亦然，執政黨露餡，就是反對黨的舞台，但重點是在「政黨鬥爭」，還是在「人民利益」！？

美日疫苗陸續突破「沒有邦交」的現實，進來台灣，最終是台灣人民之福，台灣整體抗疫成功的關鍵，即便反對黨也不宜抱持「始終酸民」的立場，畢竟，民意如流水，是順手牌，還是逆手牌，完全看你的心態而定，看你的立場是否與民意站在一起而定！

倒是，我們若從日本最後何以可以提供疫苗給台灣的事實面來看，日本擁有「買好買夠買多」的超多疫苗，才是它可以分派給台灣的前提，可見，這才是「超前部署」的真正典範，不是嗎？

民進黨政府在「慶幸」得到美日疫苗這場及時雨的當下，實在也沒有太多「慶幸」的空間，一則，數量還不足以讓台灣脫困於疫情，二則，人民會想：如果沒有這些及時雨呢？那台灣怎麼辦？還在等，還在等政府的超前部署支票嗎？

我不當酸民，我會繼續評論監督的。

作者為知名作家

照片來源：疾管署官網截圖。

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(中時新聞網)