面對拓荒者在今年季後賽首輪以2比4慘遭金塊淘汰結局，根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯5日爆料，拓荒者打算開除總教練史托茲重新出發，湖人首席助理教練奇德成為拓荒者新主帥的頭號目標，不過塞爾提克也有興趣找奇德執教。

在2012-13年球季接掌拓荒者前，史托茲也當過老鷹與公鹿教頭，儘管在他擔任拓荒者教頭9年期間，拓荒者8次闖進季後賽，其中5次都是首輪遊，只有2018-19年球季闖進西區冠軍賽，卻被勇士淘汰出局，拓荒者高層如今當然失去耐心了。

目前拓荒者除了考慮招攬奇德擔任新主帥，也把包含七六人助教耶格、快艇助教畢勒普斯、馬刺籃球事務副總裁布倫特貝瑞等人列在考慮名單之中，因為他們希望可以找來一名具有名氣的大牌教練，幫助利拉德、麥科倫等球星走入高峰。

只是當前塞爾提克也在找尋新主帥，因為他們剛讓總教練史蒂文斯取代安吉成為新任籃球事務總裁，總教練位置也隨之空在那裡，接下來恐怕將跟拓荒者一起爭取奇德點頭加盟執教，不過奇德是否願意離開湖人，現在也還充滿很多未知數。

(中時 )