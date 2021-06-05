【愛傳媒陳念初專欄】最近臉書裡，出現好多疫苗政治話題，當然，我本身也受不了，很少在臉書上分享時事所感評論文章，這次也破例了。

本來不敢說，向來不想說，從來不會說的人，紛紛在社群裡，都發表了自己對疫苗的看法，也許主觀，也許只是所思所想，也許是一種憂慮，但卻很真實，可見，疫苗的事，已經出現主流意見，擋也擋不住。

名人是公眾人物（Public Figure），具有一定的社會責任與影響力，長期支持公益的名人，站出來具有一定的指標。

張小燕說，別再刁難，給我們疫苗；沈春華說，「讓疫苗盡快進到台灣，究竟有什麼問題？！」，知名藝人及名主播都喊話了，背後都有著非常焦慮的心情。

當然，也有人會說，張小燕發聲被豬頭皮嗆了，豬頭皮嗆說：「小燕姐，您是國寶，應該第一個打，之前AZ就可以打了，要不是您身邊那些藍丁丁亂唱衰，您早就打了。」，同時還虧說：「感謝小燕姐呼籲中國不要刁難。」

立場不同，不是一對一，而是誘發多對一的群眾對抗，許多人看不下去，張小燕的粉絲頁，湧入大批支持的聲音。

嗆張小燕的人，應該是氣張小燕選邊站，張小燕過去的發言，印象中非常謹慎，甚少引議，但這次的殺傷力夠大，一般民眾不會認爲她選邊站，而是站在人民這邊。酸文看起來還滿多的，我在臉書還看到有臉友分享駐德代表謝志偉抨擊張小燕那張臉書圖卡。

謝志偉說，張小燕那張圖卡的措詞用語，他質疑是在給政府製造壓力還是在為台灣製造仇恨？是在珍惜台灣人的命？還是在珍惜難得的機會？「台灣人的命也是命？」說得好，可惜晚了幾十年。

駐德代表謝志偉的酸言酸語，凸顯角色認知問題，現任國家外交官強烈反應藝人的憂心與呼籲，還特別在臉書上貼文，恐怕是幫蔡政府倒忙，加深民眾的負面印象，政府任職的公眾人物，可以發表疫情看法，但會被更嚴格檢視，外交官是否已經失格？與駐德職責上的關聯性在哪？

張小燕沒有製造仇恨，她喊話是代表眾多人民的集體心聲與內心的哭泣，我們沒有公權力，也只能跪求，請政府疼惜人命，讓疫苗儘速進來，刁難一詞並不是權力者能感同身受，卻是老百姓很直覺的看法。

多數人意見，當然可以被酸，只是酸得有沒有道理。

例如，可以諷刺新北與台北疫苗接種不及高雄，但若考量疫情嚴重性與可用人力，效率差是被理解的。不信可以進行民調，對待捐贈疫苗或自購疫苗單位，防疫指揮中心先後說法夠友善嗎？

側翼之間的較勁與抨擊，讓良善的捐贈，蒙上了灰塵，政治上的對立，這才是仇恨動員，一位資深藝人站出來發聲，政治上也不放過，會激起更多民怨。

蔡英文總統5月31日公開的視訊記者會後，我在臉書裡貼文寫了一句，「我還是沒盼到那一句」。

臉友一直追問我，到底我講的是啥？有人乾脆就說，「別盼了。她的心中沒有那一句！」，我什麼都沒說，時間點上難道都知道她剛開了記者會，都在關注總統最新的談話嗎？

最近，柯文哲火砲猛烈，「新冠肺炎死超過百人，沒看到蔡英文總統開記者會，結果高端疫苗股票跌停，蔡英文就出來了。」其實，柯文哲學醫的，不是學感性文本的，並沒有把核心的關鍵與指令說出來。

他應該說，我們已經超過百人染疫死亡，蔡總統應該發表談話，至少對確診者及死亡的長者，表達內心的不捨與難過，此時此刻，人命最大，人民最需要療癒，高端疫苗只是救命丹，不值得總統這麼大篇幅談它，卻疏漏了我們人民最想聽的話。

總統難得開面對人民的記者會，面對上百人民因疫情死亡，竟看不出有絲毫難過之情，若只是澄清說明會，發新聞稿即可，口述是一種武器，總統已經數度激勵醫護強化團結，疫情嚴峻的此時此刻，人民陸續死亡是進行式，是一種恐慌，當一位總統，人民盼不到你說的那一句話，是冷血嗎？

還是根本沒察覺自己漏掉了這句話，是幕僚給的稿子沒有人民情感，還是過去的文青稿人才，已不復存在，別忘了！許多人民比總統還文青，更在意一位總統對災難事件的起手式，冰冷死亡數字已經在指揮官陳時中口中不斷說出，蔡總統面對人民，難道也是如數字般冰冷嗎？

我當一下總統幕僚好了，可以參考我的稿。

「大家好，我是蔡英文總統，疫情關係我也很久沒有跟大家見面了，這段期間，我知道大家生活不方便，心情也很恐慌，醫護人員非常辛苦，再次感謝大家。我要特別針對目前染疫而死亡的人民及家屬，以及數千名染疫的國人，表達十分的歉意，我們來不及防疫與阻擋破口，這是一個傷心的里程，死亡超過SARS了，我們應該可以做得更好，未來我有決心與信心，一定會盡所有力量共同防疫，也讓每一個國人都能重新找回安全感。」（以上總統談話非真實，我非製造假新聞）

蔡總統如果開頭是這麼說，我相信人民的不滿會軟化的，因為總統把人民的命當成自己的身體一部分，超過一百人死亡，國家元首公開談話，這是重中之重，怎麼能隻字未提。

讀稿機不能取代的，是真實的內在情感，總統這次的公開談話，一如往常的冷靜，卻少了最關鍵的語彙，這場疫情作戰，我們開始節節敗退，需要撫慰人心，這才是總統記者會的重要意義。

反觀蔡英文當年敗選的談話，鼓舞了人心再起，但這種面對困境之撫慰語言，已不復見。台灣歷經各種災難，已經有本土災難政治學，冷靜與冷血，一線之隔，人民會瞧，天也在看。自主管理，自己封家，自己封心，人民都已經努力在做，我們無法做的自救，必須靠疫苗，而且是短暫可期的。

團結前必須要能自救，此刻要人民團結，政府並沒有備好糧草。

每次國內大災難發生時，國人都是全島一命的幫助受難的老百姓，不管地拆天崩斷垣殘壁下的地震救命，又或是擠壓變形慘不忍睹的出軌救援，誰不團結一心？

各地救援物資與人力不斷支援，這是台灣精神，也是本土良善情感。這次是每個人民生活都受影響，安全都受到威脅，其他經濟與政治的衝擊，也是空前的。台灣人沒有變，惻隱之心仍存在，我們只要疫苗，已經是最卑微的抗議，為了自己，也為周遭可能有風險的人。

這次的疫情災難，醫護量能不夠被看見了，死亡或染疫者低調的離開或隔離，世界各國都一樣，沒有人是絕對安全，除非施打疫苗量較多的國家，可以稍微緩解，否則，包括總統本人，都無法避免病毒威脅。

我前一篇文，談的就是這種人命關天的事，張小燕的呼籲，同樣是這種悲天憫人的胸懷，用政治去帶風向，只會讓更多人民站出來支持主流民意，政黨競爭裡國民黨並不容易撿到槍，但這次人民的意見超越了政黨的角色，國民黨是在民意浪頭上跟著前進。

當李秉穎傳郭台銘捐贈疫苗「聽說快過期」新聞發生時，我們以為防疫專家說的話都有憑有據，結果最後他承認口誤，但人民怎麼解讀？不是專家嗎？怎麼還用聽說之詞。

有些line群組有規定，不談政治與宗教議題，但疫苗影響每個人生活，已非純政治，而是生活大事，也是科學的知識，更是全台一起同心作戰之事，會發出不鳴之聲，代表我們非常重視。

疫情媒體的時代，主流意見不容易被操作

過去媒體與政黨常會用議題帶風向，名嘴專家帶風向時代也慢慢失去權威，主流意見來自各種客觀中立者交互主觀後形成，加上眾多社群自發性貼文，1450複製文或置入分享文，已失去領導意見流前鋒位置，反而變成另一種負向行銷的文本。

災難事件下，意見流輿論市場會形成一種主流氣候，寫手門會被淘汰，疫情媒體的新時代裡，這個趨勢將愈來愈強烈。強辯術在勢均力敵的兩方之間會產生觀點之戰，與其想辯贏，不如讓自己有疫苗變強，否則就只是空話。

為何民進黨疫苗風暴仍未停歇？原因就在於無法對抗主流民意，政治操作非常有限，只能讓信者恆信的族群有發洩之口。

政黨衝擊後仍可以回歸基本盤，執政被人民質疑卻很難，也因此，執政黨只能順應民意，回歸人性與專業，度過疫情難關，政治問題，留待人民安心後再分解了。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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